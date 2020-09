Facebook: Geen nieuwe politieke reclames vlak voor verkiezing VS

Twitter plaatst opnieuw waarschu­wing bij tweet Trump: ‘Misleidend’

24 augustus Twitter heeft gisteren wederom een mededeling geplaatst bij een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump. In de tweet uitte Trump kritiek op de postbussen die de Democraten promoten als optie voor kiezers in november. Volgens Twitter is Trumps bericht in strijd met het bedrijfsbeleid met betrekking tot ‘maatschappelijke integriteit en verkiezingsintegriteit’.