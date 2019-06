Facebook blijft bouwen: de vraag is, hoe lang nog?

Menlo Park verandert gestaag in Facebook Park. Het kleine stadje vlakbij San Francisco aan de Amerikaanse westkust telt straks meer Facebookmedewerkers (nu dik 30.000) dan bewoners. De spectaculaire groei van het sociale mediabedrijf is hier in het hart van Silicon Valley niet te missen: Zuckerbergs campusgebouwen vullen de horizon, hijskranen en karkassen rondom tonen contouren van een nog immer groeiend miljardenimperium. ,,Ze blijven bouwen”, zegt een beveiliger.



Al is de vraag: hoe lang nog? Facebook wordt geplaagd door schandalen en slechte PR: over privacyschendingen, ongebreidelde marktmacht en datadrift. Nieuwe week, nieuwe rel, lijkt het wel. Politici en toezichthouders willen ingrijpen, ze overwegen strengere wetten, een eerste Amerikaanse miljardenschikking is in de maak.