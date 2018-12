‘Facebook-app met ruim miljoen gedaald in Nederland’

Zeker 74 procent van alle smartphones bevatte eind 2017 Facebook. Dat is tegenwoordig 68 procent. Ook Facebook Messenger wordt minder geïnstalleerd en vaker gewist. Uit het onderzoek blijkt dat die app 850.000 keer is gewist. De sociale media Snapchat en Instagram (ook van moederbedrijf Facebook) groeiden juist weer.

Dit feit zegt echter weinig over de ware populariteit van het sociale medium. Men kan namelijk nog steeds de mobiele en de reguliere website bezoeken. De daling ligt wel in lijn met de verwachtingen na een roerig jaar voor het Amerikaanse bedrijf. Facebook lag regelmatig onder vuur na meerdere privacyschandalen. Mede door die schandalen riep presentator Arjen Lubach Nederlanders in april op om Facebook te verwijderen. Of die actie invloed heeft gehad op de cijfers is onduidelijk.