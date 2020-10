Facebook: afsplitsen Instagram en WhatsApp is bijna onmogelijk

Facebook verbiedt adverten­ties over vermeende verkie­zings­frau­de en extreem­recht­se groepen

1 oktober Facebook heeft woensdag aangekondigd dat het advertenties verbiedt waarin wordt beweerd dat stemfraude wijdverbreid is. Ook worden advertenties van extreemrechtse milities in de VS zoals de Proud Boys en advertenties van de extreemrechtse complotdenkersgroep QAnon geweerd, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNBC.