F1 2020 review: Olav Mol en Zandvoort maken debuut in racegame

ReviewEen Haas zonder remmen, stukgaande Honda’s, tegen elkaar aanrijdende Ferrari’s, geniale laatste rondes van een McLaren en winnende Mercedessen: de Formule 1 is eindelijk begonnen. Wie zelf eens in de schoenen van Max Verstappen wil staan, is waarschijnlijk beter af in F1 2020 van Codemasters. Deze keer mét Zandvoort en mét commentaar van Olav Mol.

F1 2020 - een jaarlijks terugkerend racespel - biedt om te beginnen natuurlijk de jaarlijkse update van teams, coureurs en circuits, met daarbij ook het volledige Formule 2-veld, want de optie om daarin te rijden blijft behouden.

Voor de Formule 1 betekent het nieuwe namen als AlphaTauri in plaats van Toro Rosso en Nicholas Latifi als debutant bij het team van Williams. Belangrijker nog is dat de game de twee gloednieuwe circuits bevat die dit jaar op de F1-kalender zouden staan. Het stratencircuit in Hanoi, Viëtnam en ons eigen Circuitpark Zandvoort werden door de coronacrisis helaas geschrapt van de echte wedstrijdkalender, maar zitten wél in F1 2020. In mei schreven we al over de eerste rondjes die we in F1 2020 konden rijden op Zandvoort, toen met een vroege pc-versie van de game.

Volledig scherm F1 2020. © Tweakers

Inmiddels heeft Codemasters ook een documentaire vrijgegeven over de verbouwingen die hebben plaatsgevonden op het circuit en hoe ze allemaal in de game zijn verwerkt. Wellicht een leuke extra, mocht die achtergrondinformatie je interesseren.

My Team

Behalve de feitelijke informatie rond het nieuwe seizoen en de startgrid zijn in F1 2020 nog tal van ‘randzaken’ veranderd ten opzichte van de game van vorig jaar. De belangrijkste verandering, in ieder geval in onze ogen, is de toevoeging van een geheel nieuwe spelmodus die wellicht de positie van de Career Mode als belangrijkste offline spelmodus kan vervangen.

In My Team draag je niet alleen de verantwoordelijkheid voor je eigen coureur, maar leid je het hele team. Je stapt niet in bij een van de bestaande tien Formule 1-teams, maar vormt met je zelfgemaakte team het elfde team op de grid. Het doel is uiteraard om je team steeds verder naar voren te helpen door goede resultaten te boeken, sponsors aan je te binden en je auto te verbeteren.

Update in de techniek

Volledig scherm F1 2020. © Tweakers Iets dat ook elk jaar verwacht wordt, is een update in de techniek. Daarover zeggen we eigenlijk al jaren hetzelfde: ja, er zijn altijd wel wat verbeteringen te bespeuren, maar er is jaar-op-jaar meestal geen sprake van een metamorfose. Dat is ook het verhaal van F1 2020, met de kanttekening dat de verschillen met vorig jaar nóg miniemer zijn dan voorheen. F1 2019 liet namelijk duidelijke stappen zien op het gebied van licht- en weer-effecten en daar profiteert F1 2020 nog steeds van.

Rij een regenrace en je zult tevreden zijn met de reflecties die zichtbaar zijn in staand water en met de druppels die over de bolides en de onboard-camera lopen. Ook de nachtelijke races blijven mooi genoeg, maar zijn dus niet per se veel mooier dan ze vorig jaar al waren. Voor een echte volgende stap op dat vlak zullen we waarschijnlijk op de next-gens moeten wachten.

Conclusie

Volledig scherm F1 2020. © Tweakers F1 2020 is een game waar je elk denkbaar cijfer tussen 7,5 en 9,5 aan kunt hangen. Op een bepaalde manier is dit voor racefans die de Formule 1 willen nabootsen in hun huiskamer bijna de ideale game. De game is verregaand instelbaar en schaalbaar, waardoor je zonder al te veel moeite te hoeven doen een heel fijne F1-ervaring kunt krijgen. Daarbij komt dat de spelwereld er op en buiten de baan prima uitziet en dat met My Team een leuke nieuwe modus is toegevoegd.

Tegelijk kun je zeggen dat er, op My Team, split-screen en de nieuwe circuits na, over F1 2020 weinig te zeggen valt dat niet óók waar is voor F1 2019. Dat is een feit. Stoor je je daar enorm aan en zie je de waarde in die vernieuwingen niet, dan is een hoog cijfer niet realistisch, zeker niet als je liever een ultrarealistische simulatieracer speelt. Wie echter zin heeft in Zandvoort, de nieuwe uitdaging in My Team verwelkomt en gewoonweg de best mogelijke F1-ervaring op zijn scherm wil hebben, heeft aan F1 2020 een uitstekend spel dat, in elk geval voor zover wij hebben ervaren tijdens onze races, ook niet het bugs- en foutenfestival is dat we in het verleden weleens zagen in de F1-games.

En ja, dan is een torenhoge waardering ineens niet zo gek. Wij kiezen hierbij dan ook voor de middenweg. Ja, de stap met vorig jaar is op sommige plekken klein, of zelfs niet-bestaand. Maar dat doet niets af aan het feit dat F1 2020 verder een heerlijke F1-game is.

Pluspunten

Zandvoort en Nederlands commentaar

My Team

Toegankelijker dan ooit

Niveau goed instelbaar

Split-screen

Minpunten

Grafisch vrijwel gelijk aan F1 2019

Niet voor simracers

Niveau-instelling kan My Team ondermijnen



Cijfer: 8.5