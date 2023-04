Experts doen dringende oproep aan ouders: 'Houd kind voorlopig van Snapchat vanwege nieuwe bot’

Met video Softwarebe­drijf hield cyberaan­val twee weken stil: ‘Dit is een nachtmer­rie’

De grootschalige cyberaanval op softwarebedrijf Nebu, waarbij de persoonsgegevens van vermoedelijk miljoenen Nederlanders op straat zijn komen te liggen, is al op vrijdag 10 maart begonnen. Cybercriminelen drongen die nacht binnen in de computersystemen van het bedrijf in Wormerveer en wisten onder meer toegang tot een wachtwoordkluis te krijgen.