Ex-man wil dat populaire TikTokker stopt hem te beschadigen: ‘Laat mij met rust’

Verontwaar­di­ging over influen­cers in nep privéjet: ‘Gek dat alles fake kan zijn’

11:05 Dat je niet alles moet geloven wat je op sociale media ziet, bewijst een controversiële privéjet ‘studio’ in Los Angeles nog maar eens. Amerikaanse influencers doen daar alsof ze in een écht vliegtuig zitten, terwijl dat in de verste verste niet klopt.