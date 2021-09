Europa dient wetsvoorstel in voor universele telefoonlader - al decennium in de maak

Volgens het wetsvoorstel dat Eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton vanmiddag presenteerde moet de industrie zorgen voor uniforme laadpunten – de usb-c – op mobiele telefoons, tablets, koptelefoons, draagbare luidsprekers, draagbare videogameconsoles en digitale fototoestellen en camera’s, waarvan er vorig jaar in Europa maar liefst 420 miljoen werden verkocht.

Er wordt pas later over het wetsvoorstel gestemd. Wordt dit aangenomen, dan betekent het dat iedere smartphone in Europese winkels eenzelfde oplaadpoort moet bevatten. Hierdoor zal een snoertje voor je oude Android-telefoon op termijn ook gewoon in een iPhone passen.

Telefoonmakers proberen het al jarenlang zelf

Telefoonmakers beloven al sinds 2010 dat ze hun telefoonladers zouden ‘harmoniseren’, maar van een universele standaard is nog steeds geen sprake. Vooral Apple lijkt in de weg te liggen: het bedrijf gebruikt al jarenlang zijn eigen lightning-kabels, terwijl Android-fabrikanten grotendeels overstappen naar usb-c. Met de wet worden bedrijven verplicht om mee te werken.

Het zou in de praktijk betekenen dat iPhones op termijn ook een usb-c-aansluiting krijgen, omdat deze het meest wordt gebruikt. Apple stapte eerder al met zijn Macs en iPads over naar die standaard.

Minder kabeltjes in huis

Met de nieuwe wet wil de Commissie voorkomen dat er een gigantische hoeveelheid kabeltjes ophoopt in Europese huishoudens. In de afgelopen jaren betekende een nieuwe telefoon immers altijd ook een nieuw snoertje.

Dat is tevens goed voor het milieu: omdat minder snoertjes nodig zijn, hoef je ook minder snel een nieuwe te halen en worden minder kabels geproduceerd.

Ook losse oplaadblokken

Met de wet moet ook de verkoop van opladers worden losgekoppeld van telefoonverkoop. Brussel schatte eerder dat er jaarlijks ongeveer 300 miljoen euro wordt verspild aan ongebruikte opladers.

Apple en Samsung namen daar eerder al het voortouw in: beide bedrijven leveren geen opladers meer bij hun nieuwste toestellen. Wel zit er nog een snoertje in de doos.

Grote woede

Tot grote woede van initiatiefnemer Toine Manders (CDA) houdt Brussel de draadloze lader buiten de uniformiteitsverplichting. Manders: ,,Brussel buigt voor de industrie.”



Manders haalde tien jaar geleden de internationale pers met foto’s van bergen ‘vergeten’ snoertjes en stekkers die in elk huishouden wel te vinden waren. Pas vanmiddag kwam de Commissie dus met een wetsvoorstel, dat dan ook nog eens pas over drie jaar van kracht wordt. ,,Apple verkoopt laders van 70 euro per stuk en heeft de uniformiteitsverplichting al die jaren kunnen tegenhouden. Het heeft daar kapitalen aan verdiend‘’, foetert Manders. ,,Het is wetgeving op een bijna achterhaalde technologie.‘’

Even goed zegt Manders wel ‘trots’ te zijn dat een oud initiatief het nu tot wetgeving schopt. Apple, dat al jaren op de rem staat, houdt vol dat de verplichte uniformering juist tot extra afval leidt. Ook zou uniformiteit de innovatie remmen. Maar volgens Manders en ook de Commissie is dat kul en heeft de obstructie van het Amerikaanse bedrijf jarenlang geleid tot extra afval en extra kosten voor de consument.

Alsnog zwichten

Manders verwijt de Commissie alsnog te zwichten voor de industrie door de draadloze laders buiten de wet te houden. Commissaris Breton vertelde dat zijn wetsvoorstel meer wil regelen dan alleen de universele lader. Hij wil ook dat de industrie de technologie voor snelladen harmoniseert. Breton: ,,Dat is niet alleen een kwestie van het draadje, dat gaat ook om de software. De lader en het apparaat moeten dezelfde taal spreken.”

Een logische consequentie van het wetsvoorstel is dat lader en apparaat los kunnen worden verkocht; consumenten kunnen een nieuwe telefoon kopen en de oude lader gebruiken.

Volgens Breton lag het niet voor de hand de draadloze lader nu al mee te nemen in zijn wetsvoorstel omdat die technologie nog volop in ontwikkeling is. Hij sluit niet uit dat hij daarop zijn wetsvoorstel nog aanpast. Hij bestrijdt ook dat er de afgelopen jaren niets is gebeurd. ,,In overleg met de industrie hebben we het aantal laadpunten al van dertig naar drie teruggebracht.”

Vanaf 2024 in telefoons

Met het wetsvoorstel is de eerste stap richting een universele lader gezet, maar verwacht niet dat je er ook snel iets van merkt. Na de presentatie vandaag zal op een later moment worden gestemd. Pas daarna zal de wet ingaan, mits er een meerderheid is.

Telefoonmakers krijgen twee jaar om de eerste toestellen met de universele poort uit te brengen. Dus als de wet in 2022 wordt ingevoerd, zitten de poorten vanaf uiterlijk 2024 in telefoons. Pas een paar jaar later, als oude telefoons met oude laders uit de winkels zijn, hebben we dan écht een universele telefoonlader.

Breton denkt één jaar nodig te hebben om de Europese besluitvorming met lidstaten en Parlement af te ronden. Daarna krijgen de lidstaten een jaar om het wetsvoorstel in eigen wetgeving om te zetten, en daarna de industrie nog een jaar om productieprocessen aan te passen.

