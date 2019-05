Er vliegen steeds meer ‘bedrijfsdrones’ in Nederland

Bedrijfsmatig oogmerk

In het luchtvaartregister staan alle toestellen die kunnen vliegen. Van drone tot ballon of vliegtuig. Op dit moment zijn 44 procent van de 4776 geregistreerde toestellen drones. In 2017 lag dat percentage nog op 22 procent. Drone-fabrikant DJI doet goede zaken in Nederland. Ruim 85 procent van het aantal professioneel gebruikte drones zijn van DJI. Bijna duizend bedrijven in Nederland vliegen met drones.