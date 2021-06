Er is meer dan Wordfeud: deze smartphonegames blijven lange tijd leuk

Wie een appwinkel op zijn of haar mobiele telefoon opent, zal snel overweldigd worden door het enorme aanbod. Met name op gamegebied is er heel erg veel keuze en zie je bijna door de bomen het bos niet meer.

Natuurlijk kun je je uren, zo niet dagen vermaken met Tetris, Bejeweled of WordFeud maar er is zoveel meer onder de zon. Deze onderstaande zeven toppers bijvoorbeeld:

1. Call of Duty: Mobile (Android & iOS)

Call of Duty is al jarenlang bekend. Sinds oktober 2019 is er ook een speciale versie voor de smartphones en die is opvallend goed. Naast een standaard online modus waar spelers tegen of met elkaar in teams spelen, is er een indrukwekkende battle royale mode voor honderd spelers.

De game is gratis, maar je kunt diep in de buidel tasten voor cosmetische upgrades om je te onderscheiden van je online wapenbroeders en -zusters.

2. GRIS (Android & iOS)

Sommige games laten zich spelen als een soort hypnotiserende zen-ervaring en weten tegelijkertijd een persoonlijk verhaal te vertellen. GRIS bijvoorbeeld; dat het beste tot zijn recht komt met een koptelefoon op. Qua genre zou je GRIS een avonturenspel met puzzelelementen kunnen noemen waarin een jong meisje een trauma moet verwerken.

Het spel bevat nauwelijks tekst en kiest er in plaats daarvan om een verhaal te vertellen door middel van visuele elementen. Designers en art-liefhebbers zullen extra genieten van dit kunstzinnige spel.

3. Genshin Impact (Android & iOS)

Het rollenspel Genshin Impact haalt voor een deel de mosterd bij The Legend of Zelda: Breath of the Wild maar dat doet verder weinig af aan het spelplezier dat deze titel oplevert. De game is groot, mooi, zit boordevol content en is nog gratis ook, al verleidt het spel je ook om allerlei extra’s aan te schaffen.

Het spel bevat een open wereld om vrij te verkennen en een actie-gebaseerd vechtsysteem. Daarbij moet je magie gebruiken en steeds wisselen tussen personages. De hoogwaardige afwerking geeft je het gevoel een grote game op een spelcomputers te spelen.

4. Pascal’s Wager (Android & iOS)

Houd je van waanzinnig moeilijke games, waarbij je soms tientallen keren doodgaat voordat je goed genoeg bent? Dan is Pascal’s Wager het spel voor jou. Deze actievolle game legt de spelers het vuur aan de schenen.

Het mysterieuze land van Solas is duister en gevaarlijk en kent vele geheimen, routes en tegenstanders. Er zit genoeg in om je urenlang bezig te houden.

5. Florence (Android & iOS)

Sommige games houden je weken in hun greep. Andere speel je één keer, maar laten een onuitwisbare indruk achter. Zo ook Florence; een interactief handgetekend avontuur. Florence gaat over het leven van een gelijknamige jonge vrouw en is verdeeld in twintig hoofdstukken, verspreid over zes acts.

Het verhaal vereist input van de speler in de vorm van korte minigames die helpen om de gedachten en acties van Florence na te bootsen of te onthullen. Dat gaat van tanden poetsen, een kamer opruimen of een tas inpakken. Deze acties zijn ondergeschikt aan het emotionerende verhaal dat weinigen onberoerd zal laten.

6. Grand Theft Auto: San Andreas en Vice City (Android & iOS)

De Grand Theft Auto-serie van ontwikkelaar Rockstar is een van de meest succesvolle reeksen aller tijden: het laatste deel, GTA V, is reeds 145 miljoen keer verkocht. Oudere, eveneens zeer succesvolle delen hebben inmiddels hun weg naar mobiele platformen gevonden.

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld San Andreas en de jaren ‘80-hommage Vice City. Beide games bieden uren vermaak in een grote, vrij te verkennen stad met verwijzingen naar Scarface, Miami Vice, de LA-rellen uit de jaren ‘90 en hiphopgroep NWA.

7. Pokémon GO (Android & iOS)

Is het nog te laat om aan Pokémon GO te beginnen? Zeker niet. Het populaire spel is wellicht over zijn grootste hype heen maar het is nog altijd enorm bevredigend om de echte wereld om je heen te scannen en monsters te vangen in bijvoorbeeld het bos of op het strand.

Nieuwe updates en verse content houden de game bovendien lang speelbaar, waarbij ook steeds nieuwe evenementen worden georganiseerd.