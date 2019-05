Enorme roof bij grootste bitcoinbeurs: 41 miljoen dollar gestolen

De hackers gebruikten phishing en virussen om in te breken op accounts van verschillende gebruikers. Als die probeerden in te loggen, kregen de hackers gegevens in handen. Daarmee konden ze in de digitale portemonnees komen van Binance-gebruikers.



Volgens de beurs gingen de hackers gestructureerd en geduldig te werk. Daardoor wisten ze de bestaande beveiligingscontroles te omzeilen. Pas toen de transactie was uitgevoerd, gingen de alarmbellen bij Binance af. Alle andere opnames van bitcoins zijn toen onmiddellijk stopgezet.