Elon Musk steekt meer eigen geld in overnamedeal Twitter

Musk, oprichter en topman van elektrische autofabrikant Tesla, herhaalde ook zijn toezegging om de overnamedeal van 44 miljard dollar te voltooien. De rijkste man ter wereld heeft al een akkoord bereikt met Twitter over de overname, maar zorgde onlangs voor een verrassing door de deal in de wacht te zetten. Dat deed hij omdat hij meer duidelijkheid wil over het aandeel nepaccounts op de berichtendienst. Door de onzekerheid rond de overnamedeal en de onrust op de beurzen zijn de aandelenkoersen van zowel Twitter als Tesla in waarde gedaald.

Om de overname te financieren zoekt Musk ook hulp bij anderen. Zo is hij in gesprek met Twitter-oprichter en voormalig topman Jack Dorsey en andere aandeelhouders om de deal te helpen financieren, of hun Twitter-aandelen aan hem over te dragen.

Extra financiering regelen

Uit de documenten blijkt dat Musk de plannen om zijn aankoop van Twitter gedeeltelijk te financieren met een margelening, gekoppeld aan zijn belang in Tesla, heeft laten vallen. Musk zal daardoor zelf krap 6,3 miljard dollar aan extra financiering moeten regelen.

De nieuwe structuur zou het risico van de deal voor zowel Musk als zijn geldschieters ook kunnen verminderen, vooral gezien de recente forse daling van de aandelenkoers van Tesla. De fabrikant van elektrische auto’s is ongeveer 40 procent in waarde gezakt sinds Musk begin april zijn belang in Twitter aankondigde. Musk heeft al voor 8,5 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht om geld in te zamelen voor zijn Twitter-deal, waarbij hij aangaf geen verdere verkoop in de planning te hebben.