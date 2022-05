Elon Musk pauzeert overname Twitter vanwege nepaccounts, maar wil het nog wel kopen

‘Twitter-deal tijdelijk on hold in afwachting van details die de berekening onderbouwen dat spam-/fake accounts inderdaad minder dan 5 procent van de gebruikers uitmaken’, luidt de tweet die Musk vrijdag de wereld instuurde.

Musk zette in zijn tweet een link naar een bericht van begin deze maand over een officieel document waarin Twitter aangeeft dat minder dan 5 procent van de dagelijkse gebruikers uit spamaccounts bestaat. De rijkste mens ter wereld wil nu weten hoe Twitter tot dat oordeel is gekomen. Het aantal actieve gebruikers is belangrijk voor de potentiële winstgevendheid, omdat spamaccounts niet reageren op advertenties.