Elon Musk mag internetdienst aanbieden aan schepen en vliegtuigen

Veel sites onbereik­baar door storing d­dos-bescher­ming Cloudflare

Veel grote internetsites zijn vandaag slecht bereikbaar. Dat komt door een storing bij het softwarebedrijf Cloudflare, dat vooral bekend is van zijn dienst om ddos-aanvallen af te slaan. Cloudflare zegt dat de oorzaak van de storing is gevonden en dat wordt gewerkt aan een oplossing. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend.

21 juni