Eindelijk! Netflix voegt optie toe voor uitschakelen automatische previews

Vergeet smartpho­nes: de volgende tech-revolutie draait om draadloze oortjes

6 februari Ze kwamen afgelopen zomer en najaar heel schoorvoetend op de markt: oortjes en koptelefoons die - behalve muziek afspelen, natuurlijk - ook stemcommando’s kunnen aannemen voor bijvoorbeeld Google Assistant. Het tijdperk van de ‘hearables’, slimme tech die we in of over onze oren dragen, is officieel gestart. Op lange termijn zouden die oortjes wel eens een heuse revolutie kunnen ontketenen.