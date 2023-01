Einde aan toplessverbod op Insta en Facebook in zicht: ‘Huidige regels niet inclusief’

Update Is deze foto te naakt? Facebook vond van wel en haalde het Nederlands Fotomuseum een dag offline

Een liggende naakte vrouw, haar borsten in de volle zon, een hand die haar vagina bedekt, gefotografeerd door de bekende fotograaf Ed van der Elsken. Te naakt voor sociale media? Facebook vindt van wel en besloot gisteren de Facebookpagina van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam offline te halen. Een dag later is de pagina weer online, inclusief de gewraakte foto. Er zou sprake zijn van een overtreding van het beleid van de site én een bug die niet alleen de content, maar ook de pagina offline haalde.

2 augustus