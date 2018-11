‘Een weekend lang gamen zonder gezeur over huiswerk’

LAN-PARTYVoor de doorgewinterde gamer is het dit weekend goed toeven. In de Brabanthallen in Den Bosch vindt namelijk de allereerste editie van Tweakers Gaming Live plaats. In een notendop betekent dat vooral heel veel gamen, maar het is – als we de bezoekers mogen geloven – zoveel meer dan dat: het is namelijk een plek om vooral contacten te leggen. Huh?

Een korte visualisering: denk aan een grote, donkere hal. Uit de speakers links komen harde drumbeats, rechts klinkt het gejuich van een grote groep toeschouwers. In het midden zien we rijen van computers. Op de schermen spelen kleurrijke beelden af. Games, maar ook video’s. Of streaming software. Daarnaast het nodige snackvoer: chips, energiedranken, bananen en koekjes. Snelle energie. Dat moet ook wel: dit is keihard werken.

Het moet bijna overkomen als een festival, maar dat is het – technisch gezien dan – niet. We hebben het over een LAN-party, een viering van de speelbare entertainment. Het gamen. Denk aan een jongeman die een spel zo snel mogelijk probeert uit te spelen, een zogenaamde ‘speedrunner’. Een spel waar je normaal wel een uur of 40 over doet, doet hij in een uur. En dat zendt hij online uit, voor een groot publiek. Competitieve ‘esporters’ die commando’s schreeuwen naar hun teammaten zijn er ook en trekken veel bekijks van de bezoekers.

Maar het gaat vooral om de gamers zelf. Hier zijn er zeker meer dan 400, die al hun computers van huis hebben meegenomen om hier eens ongegeneerd een paar dagen te gamen.

Ik hoor u al denken. ,,Waarom moeten ze helemaal naar ’S Hertogenbosch? Gamen kan toch thuis ook prima?’’ Ja, beste lezer, dat kan best. Maar dit is meer dan slechts gamen, als we de bezoeker mogen geloven.

Mainstage

Vriendenteam

Neem de 13-jarige Shunyo de Neef. Hij kwam hier vrijdagavond, bepakt met twee schermen en een desktop-computer, met maar één doel. De competitie van het razendpopulaire spel Fortnite winnen. Dat geld, een ruime 750 euro voor de eerste plaats, gebruikt hij voor een betere computer. Maar dan moet hij wel winnen.

Hij heeft zijn 15-jarige vriend en teamgenoot Sil meegenomen. En daar komt precies de 'magie' van de LAN-party tevoorschijn. Sil en Shunyo hebben elkaar namelijk nog nooit in het echt ontmoet. Het enige contact dat zij hadden was in de digitale wereld. Dit is hun eerste ontmoeting van hun 'echte' zelf. Even schrikken?

,,Nee hoor. Er is eigenlijk niks anders. Het is gewoon een gezellige gast. En hij is goed. Ook handig’’, zegt Shunyo, nog altijd denkend aan die 750 euro.

Ik vraag aan hem wie hij verder kent hier. Hij geeft kort en gevat antwoord: ,,Niemand’’. ,,Maar je staat hier met een hele groep mensen?’’, vraag ik, al wijzend naar de mensen die op mij waren overgekomen als hechte vriendengroep. ,,Ja, ik ken ze allemaal niet. Tot gisteren. Toffe gasten hoor.’’ Voor Shunyo is dit alles vanzelfsprekend. ,,Je hoeft echt niet alleen op school vriendjes te zoeken hoor.’’

Ook voor Sil is er niks aparts of nieuws aan. ,,We kennen elkaar toch al online. Dat er nu een gezicht bij de stem is te zien, maakt het niet anders.’’

Maar Sil geeft ons ook een andere reden voor de aantrekkingskracht van de LAN-party.,,Thuis gamen is op zich al super, maar hier hoef je ook geen schaamte te hebben omdat je 32 uur lang een game speelt zonder te douchen. Alles kan hier. We eten ook als matrozen, maar dat moet kunnen. Een weekend per jaar. De belangrijkste reden dat dit de hemel is? Geen gezeur van mijn moeder over m’n huiswerk.’’