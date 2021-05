Een smartphone voor weinig: dit zijn de beste telefoons voor maximaal 200 euro

Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de smartphones. Afgelopen maand keken we ook al naar de beste laptops van dit moment, in prijscategorieën 500, 700 en 1000 euro.

De categorie met toestellen van 100 tot 200 euro is enorm competitief en we hebben er veel voor getest. Je zou misschien verwachten dat zo’n basismodel niet veel vermag, maar toch vind je ook in deze prijsklasse al toestellen met een lekker scherp full-hd-scherm, verschillende camera’s, grote accu’s en zelfs 5G-ondersteuning.

Fabrikanten moeten voor dit geld harde keuzes maken en dat betekent vaak dat een luxer onderdeel op het ene vlak elders een besparing met zich meebrengt, zeker in het goedkopere deel van deze categorie. Welke concessies jij wil doen, is natuurlijk persoonlijk. Hou er ook rekening mee dat fabrikanten in deze prijsklasse soms besparen op voorzieningen die op duurdere modellen standaard zijn, bijvoorbeeld NFC of een kompas.

Onder de streep hebben we vier aanraders voor je in deze categorie. De beste allrounders zijn afkomstig van het Chinese Xiaomi, met zoals gebruikelijk voor dit merk opvallend snelle en luxe hardware voor het aanschafbedrag. Daarnaast vind je een toestel dat vooral een heel lange accuduur heeft, alsmede een model met compacte afmetingen en een kleine, maar fijne display.

POCO X3 NFC

Volledig scherm Poco X3 © Tweakers

De POCO X3 slaat de spijker op zijn kop met een aantal slimme keuzes en is daarmee onze Xiaomi-favoriet voor minder dan 200 euro. Je krijgt niet alleen een relatief snelle processor, maar ook een scherm dat met 1230 hertz sneller ververst. Ook is hij stof- en spatwaterdicht.

In onze tests zijn er toestellen die het beter doen op het gebied van accuduur en contrast, maar de X3 scoort zeker niet slecht. Ook de software is niet onze favoriet, maar we kunnen er persoonlijk goed mee leven. De POCO X3 heeft een redelijk camerasysteem en stereoluidsprekers. Daarnaast laadt hij best snel op.

Xiaomi POCO M3

Volledig scherm Poco M3 © Tweakers

Met de POCO M3 herhaalt Xiaomi het trucje van de POCO X3, maar dan voor nog minder geld. Veel specificaties zijn beter dan bij de concurrentie voor dit bedrag: een 1080p-scherm, prima processor, 48-megapixelcamera en een enorme accu. De accuduur is dus uitstekend. Het scherm had helderder gemogen, maar de meeste toestellen rond dit bedrag doen het niet beter.

Hetzelfde geldt voor andere features die ontbreken ten opzichte van de POCO X3, zoals de hogere ververssnelheid van het scherm, de stof- en spatwaterdichtheid, snellaadfunctie, ultgragroothoekcamera en NFC-antenne. Wil je de laatste twee features wel hebben? Neem dan de nieuwe Redmi 9T, met grotendeels dezelfde uitstekende specificaties als de POCO M3. In onze tests brengt die het er iets minder goed vanaf, terwijl je voor minder dan 150 piek enkel een versie met 64 gigabyte opslag vindt.

OPPO A53s

Volledig scherm Oppo A53s © Tweakers

Stel je vooral prijs op een zeer lange accuduur? Dan is de OPPO A53s misschien iets voor je. In onze accutests is het een van de best scorende modellen. Dat terwijl de accu met 5000mAh zeker niet klein is, maar ook niet tot de grootste behoort.

De processor van de OPPO A53s is niet bepaald high-end te noemen, waarbij ook het camerasysteem minder geavanceerd is dan bij sommige concurrenten. Tegelijk biedt het beeldscherm wel een hogere ververssnelheid van 90 hertz en bovendien een behoorlijk hoge helderheid voor een toestel van dit bedrag. OPPO heeft bovendien niet bespaard op stevig Gorilla Glass voor het scherm, stereoluidsprekers en een NFC-antenne.

Samsung Galaxy A41

Volledig scherm Samsung Galaxy A41 © Tweakers

De Samsung Galaxy A41 is een van de kleinste en lichtste Samsung-toestellen van vorig jaar, dus als je prijs stelt op een compacte smartphone is dit een aanrader. Het 6,1 inch-scherm is klein, maar fijn: een mooi contrastrijk beeld met 1080p-resolutie, goede kleurweergave en hoge helderheid, een unicum in deze klasse.

Een ander pluspunt is de harde belofte van jarenlange software-updates die Samsung ook voor dit toestel heeft gedaan, zeker in het budgetsegment onderscheidend. De systeemprestaties zijn verre van de snelste voor dit bedrag, maar vooral op het gebied van de accuduur geef je met een keus voor dit toestel wat op. Gezien de compacte afmetingen was er bij de A41 geen ruimte voor een grote accu.

