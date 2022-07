Een nieuwe smartphone hoeft niet peperduur te zijn: dit zijn de beste van hooguit 350 euro

Smartphonemakers kondigen in de zomer vaak hun nieuwe paradepaardjes aan, maar je hoeft helemaal geen duizend euro te besteden voor een prima toestel. We zetten de beste smartphones voor maximaal 350 euro op een rij.

Onze favoriete budgetsmartphone van 2022 is met vlag en wimpel de Samsung Galaxy A52s 5G. In samenwerking met onze collega’s van Tweakers haalden we 55 toestellen flink door de testbanken om te achterhalen wat nou de beste budgetsmartphones zijn.

De beste: Samsung Galaxy A52s 5G

Volledig scherm Galaxy A52S 5G © Samsung

De Galaxy A52s is een fantastisch basistoestel omdat hij op de meeste vlakken goed scoort, is voorzien van een waterdichte behuizing, wat veel andere toestellen in dit segment niet hebben, en software heeft die lang wordt ondersteund.

Er is ook een opvolger, de Samsung Galaxy A53, maar die is duurder en mist een audiopoort voor het aansluiten van een bedrade hoofdtelefoon. Vandaar dat de keuze bij de budgettelefoons valt op de Galaxy A52s.

Het scherm van de Samsung Galaxy A52s 5G heeft een indrukwekkende ververssnelheid van 120 beeldjes per seconde, een hoge helderheid en ondersteuning voor hdr. Dat betekent dat je het toestel goed kunt blijven raadplegen in de zon en dat je zeer soepel kunt scrollen op bijvoorbeeld een webwinkel of sociale media.

De camera’s zijn erg goed en de hoofdcamera biedt zelfs optische beeldstabilisatie, waardoor je ’s nachts betere foto’s kunt maken. Dat zien we niet veel bij smartphones in dit segment. Ook is de A52s in staat om macrofoto’s te maken, waardoor je van heel dichtbij een bloem kunt fotograferen en de stuifmeelkorrels bijna kunt zien zitten.

Goed geprijsd: Redmi Note 11

Volledig scherm Note 11 © Redi

De Redmi Note-serie is een geliefde telefoonreeks en dat geldt zeker voor de Redmi Note 11. Vooral als je op zoek bent naar een telefoon met een goed scherm, is dit een ideale budgetkeuze. Het is namelijk een van de weinige telefoons in zijn prijscategorie met een oledscherm.

Het scherm kan met de resolutie van 2400x1080 pixels, zijn verversingssnelheid van 90 hertz en zijn maximale helderheid prima meekomen met telefoons in een hoger segment.

De kleurweergave is prima en ondanks al die pracht en praal wat scherm betreft valt het mee hoe snel de accu achteruitgaat. Bij browsen kun je rekenen op een accuduur van ruim 12,5 uur. Kijk je video’s, dan is het zelfs nog beter: ruim 20 uur (!) Ook is hij vrij snel bijgeladen: je kunt na een halfuur laden alweer meer dan 7 uur vooruit met Redmi Note 11.

