Een la vol oude laptopopladers, wat moet je daarmee?

Bijna iedereen heeft wel zo’n la in huis waar je liever niet naar omkijkt, vol met oude stekkertjes en opladers. Vooral de adapters van laptops nemen vaak veel ruimte in beslag en bij elke nieuwe laptop krijg je weer zo’n oplader. Wat moet je daarmee doen als je ze eigenlijk niet meer gebruikt?

Of je ze nog als back-up kunt gebruiken, bijvoorbeeld om een laadplek in je huis te maken, hangt af van welke laptop je nu gebruikt. De eerste vraag is of de plug wel in het apparaat past. ,,Fabrikanten houden de aansluiting van nieuwe laptops meestal wel hetzelfde”, zegt laptopexpert Jelle Stuip van Tweakers. ,,Dus als je eerst bijvoorbeeld een Acer had en nu weer, dan gaat het wel passen, mits een merk niet de overstap naar USB-C heeft gemaakt.”

Ook is het belangrijk of de oplader wel genoeg vermogen levert. Had je eerst een kleinere laptop en ben je overgestapt naar een krachtige gamelaptop, dan kan het zijn dat de oude oplader niet genoeg vermogen levert. ,,Je hebt de laptop dan wel aan de oplader hangen, maar de accu loopt nog steeds leeg, omdat hij niet genoeg stroom krijgt”, zegt Stuip. ,,Je kunt hem er wel gewoon mee opladen als je hem niet gebruikt.”

Nieuwe standaard

Steeds meer laptops gebruiken tegenwoordig dezelfde soort oplader, namelijk met USB-C-kabel. Denk aan MacBooks, Chromebooks en andere lichte laptops van onder meer Asus en MSI. ,,Dat is gewoon universeel”, zegt Stuip. ,,Het is dezelfde aansluiting die op veel telefoons wordt gebruikt. Voor krachtige laptops is USB-C op dit moment nog niet sterk genoeg, maar er wordt ook gewerkt om een nieuwe standaard met maximaal 240 watt voor laptops te implementeren, in plaats van de 100 watt die nu wordt gebruikt.”

Je kunt dus zelfs je telefoon aan de USB-C-oplader van je laptop hangen, al is andersom meestal wel een probleem. Opladers van smartphones zijn over het algemeen niet krachtig genoeg om een laptop mee op te laden. De overgang naar USB-C gaat in het goedkopere segment overigens wat langzamer dan bij de duurdere laptops.

Niet kapot

Volgens Stuip kun je niet echt per ongeluk iets stukmaken als je een oplader met hoger vermogen dan nodig toch probeert te gebruiken. Het laadcircuit in de laptop bepaalt namelijk hoeveel vermogen het apparaat opneemt. Kan de oplader 200 watt leveren, maar heeft je laptop minder nodig, dan zorgt dat laadcircuit ervoor dat er niet te veel binnenkomt.

Het kan dus wel zo zijn dat de oplader niet sterk genoeg is, maar ook daarmee maak je niks kapot. Meestal komt er een waarschuwing in beeld, en je ziet de batterij nog steeds leeglopen als de laptop aanstaat.

Waar het wel mis kan gaan, is als je een lader met de verkeerde spanning in je laptop stopt. ,,Maar over het algemeen zijn de verschillende plugjes daarvoor wel specifiek voor een bepaalde laptop. Dat is geen harde garantie, dus als je twijfelt, kun je altijd op de onderkant van de laptop en op de adapter de spanning controleren.” In ieder geval moet je nooit een plug die niet goed past in het gat forceren.

Weggooien

Terug naar die la vol met kabels. Hoeveel reserveopladers heb je daadwerkelijk nodig? Als je oude opladers hebt die niet meer passen of die je niet meer nodig hebt, dan kun je ze het beste gewoon weggooien. Maar dan niet in de prullenbak, want opladers worden gezien als kleine elektrische apparaten.

Je kunt ze het beste recyclen door ze te deponeren in de inleverbakken voor apparatuur in verschillende winkels, zoals veel supermarkten. Ook kun je opladers inleveren bij de winkel waar je ze hebt gekocht, of ze achterlaten bij de plaatselijke milieustraat. Zo kunnen de materialen in de opladers, zoals koper, opnieuw worden gebruikt, en komen giftige stoffen niet in het milieu terecht doordat het als restafval wordt verbrand.

