Een kijkje bij Huawei: achter de façade van China’s techjuweel

Een bezoeker die niet beter weet, waant zich in Europa. Links het kasteel in de stijl van Versailles, verderop Slot Heidelberg. Kasteelmuren, poorten, waterpartijen. Een Italiaanse zuilengalerij in de stijl van Verona.



Maar dit is hartje China, de splinternieuwe onderzoekscampus Ox Horn van Huawei, in miljoenenstad Dongguan om precies te zijn. Het 108 gebouwen tellende complex is volledig opgetrokken in de stijl van twaalf Europese steden, zoals Parijs, Granada, Heidelberg en Oxford.