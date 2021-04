Een goede laptop voor een prikkie: dit is de beste van onder de 500 euro

Wie een goedkope laptop wil kopen, heeft het dit voorjaar lastiger dan ooit. In het prijssegment van onder de 500 euro is er bijna niks te koop, waardoor je bijna genoodzaakt bent om toch meer uit te geven. Voor wie dat toch niet wil doen hebben we tóch een aantal interessante opties gevonden.

Elke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops. Daarbij bleek vooral de zoektocht naar een budgetmodel ditmaal een buitengewoon lastige: in de afgelopen maanden was er sprake van een steeds grotere schaarste, die nu een nieuw dieptepunt heeft bereikt.

Met een beetje goed zoeken was het een half jaar geleden nog mogelijk om voor minder dan 500 euro een laptop met snelle processor op de kop te tikken. Bij de vorige editie lukte dat slechts met hangen en wurgen. Op het moment van schrijven resulteert een zoekopdracht in een schamel tweetal zoekresultaten. Eén van die modellen stamt uit 2013, het andere heeft een Belgisch toetsenbord dat flink afwijkt van wat we in Nederland gewend zijn.

Een laptop met een Core i5- of Ryzen 5-processor, zoals in februari, kunnen we wel vergeten, dus zijn we op zoek gegaan naar een laptop met een Core i3-processor. Er moet daarnaast in ieder geval een ips-scherm aanwezig zijn met een resolutie van minstens 1920x1080 pixels en we willen een ssd, wat tegenwoordig gelukkig standaard is.

Bijna uitverkocht

De keuze viel aanvankelijk op een Acer Aspire 5, die voorzien is van een Core i3-processor en een full HD-scherm. Zelfs het toetsenbord op dit model is verlicht, wat je op laptops binnen dit prijssegment vrijwel niet tegenkomt.

Keerzijde van de medaille is dat de laptop met 4GB erg weinig werkgeheugen heeft en de ssd van 128GB is ook krap. Grootste nadeel is echter dat Acer ons liet weten dat de voorraden van de laptop bijna op zijn. Het kan zijn dat er op het moment van lezen nog net wat exemplaren zijn, maar op lange termijn zijn ze niet meer verkrijgbaar.

Een alternatief bij HP

Daarom komen we uit op een alternatief: de HP 14-cf2400nd. De behuizing daarvan ziet er van een afstandje misschien uit alsof die van metaal is gemaakt, maar is geheel van kunststof. Dat draagt weer bij aan het relatief lage gewicht van iets minder dan anderhalve kilogram.

Het lage gewicht hangt ook samen met de schermdiagonaal van 14", waarmee de laptop een slagje kleiner is dan het ‘standaardformaat’ van 15,6". Dat 14"-formaat heeft ook tot gevolg dat er geen ruimte is voor een numeriek toetsenblok naast het gewone toetsengedeelte.

De 14-cf2400nd is voorzien van een dualcore-Core i3-processor die prima geschikt is voor taken als browsen en het kijken naar video’s, hoewel er vlottere alternatieven bestaan. Het laptopscherm heeft een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Daarnaast heeft de HP 14 een matte coating op het scherm, wat reflecties vermindert.

De laptop heeft een accu van 41Wh aan boord, waarmee ongeveer zevenenhalf uur gebrowsed kan worden. Onder belasting houdt de laptop het tussen de drie en vier uur vol.

De keuze is niet reuze

Het mag duidelijk zijn dat dit niet het beste moment is om een laptop van ongeveer 500 euro te kopen. In februari hadden we voor dit geld nog een laptop met een betere processor uitgezocht en in oktober betrof het zelfs een nog snellere machine. Doordat verschillende onderdelen lastig te leveren zijn, lopen de prijzen op en komen we binnen het budget van 500 euro dit keer uit op een heel ander soort laptop.

