Een goede gaminglaptop voor 1000 euro bij de... Aldi? Vandaag ligt ie in de schappen

Voor we ingaan op deze laptop zelf, nog een korte blik in de rest van de markt - lees: modellen die we niet getest hebben. Kijken we in onze prijsvergelijker naar laptops met een GTX 1660 Ti videokaart (toch het onderscheidende onderdeel van deze machine), dan zien we op moment van schrijven 1 exemplaar met dezelfde prijs. Dat is een iets zwaardere Lenovo Legion, die alleen bij Coolblue wordt verkocht.