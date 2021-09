Een betere nachtrust? Deze slaapgadgets monitoren je slaap

Smartphones zijn de laatste jaren enorm geëvolueerd en hebben er gaandeweg steeds meer gezondheidsfuncties bij gekregen. Verschillende sensoren monitoren diverse lichaamsprocessen en in samenwerking met smartphone en apps kun je een goed inzicht krijgen in je slaapgedrag.

Ook alle Fitbits kennen slaapregistratie, waarbij de hartslagvariabiliteit gedurende de nacht wordt bijgehouden om te bepalen hoe lang je in de lichte, diepe en REM-slaap bent. De Fitbit Sense meet daarnaast de zuurstofverzadiging in het bloed gedurende de nacht en helpt je tekenen van slaapapneu op te sporen. Als een potentieel probleem gespot wordt, kan de Fitbit-app een rapport aanmaken dat je met je arts kunt delen.

Hoofdband of Ring

Geen zin om tijdens het slapen een smartwatch te dragen? Er zijn ook andere gadgets die helpen bij de nachtrust. De Muse S is een zachte hoofdband die via je huid de hersenactiviteit monitort, en ook beweging, hartslag en huidtemperatuur bijhoudt. Deze band gebruikt deze gegevens om je overdag bij zogenaamde meditatiesessies te begeleiden en voorziet je ’s nachts van een gedetailleerde slaapregistratie. De Muse S maakt via Bluetooth verbinding met de Muse-app op je telefoon en wiegt je tot je rustig in slaap valt met behulp van zachte soundscapes en ontspannen verhalen. De Muse S is dus een slaaptracker, mindfullness-gadget en meditatietraining tool ineen.