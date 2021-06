‘Duurste game ooit’ Cyberpunk 2077 maakt comeback na drama met fouten

Nederlands team wint eerste WK Pokémon­kaar­ten voor teams: ‘Het was niet altijd even makkelijk’

1 juni Het Leidse team De Tafelridder heeft een groot internationaal Pokémon Trading Card-toernooi gewonnen. Het was de eerste competitie van het spel dat in teamverband gespeeld werd en vond bovendien online plaats. Er deden in totaal 552 teams uit 31 verschillende landen mee.