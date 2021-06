Drugslunches, arrestaties en een relatie met een 16-jarige prostituee: het leven van John McAfee

Hij zat net twaalf dagen vast in een gevangenis dichtbij Barcelona toen John McAfee op 15 oktober vorig jaar een tweet de wereld in stuurde. ‘Ik ben tevreden hier. Ik heb vrienden. Het eten is goed. Alles is prima. Als ik mezelf à la Epstein ophang, dan zal dat niet mijn schuld zijn.’ Daarmee refereerde hij aan de zelfmoord van de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein van een jaar eerder, terwijl die in een cel in afwachting was van zijn proces voor (onder andere) misbruik van minderjarige meisjes.



Ruim acht maanden later werd de 75-jarige McAfee hangend in zijn Catalaanse cel aangetroffen. Het gebeurde op de dag dat Spaanse rechters hadden besloten dat hij mocht worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij in Tennessee gezocht werd voor belastingontduiking en hem een veroordeling tot enkele tientallen jaren cel boven het hoofd hing.