Drone vindt nest Aziatische hoornaar hoog in een boom in Veenendaal

Medewerkers van stichting EIS Kenniscentrum Insecten hebben het nest hoog in een boom gevonden, met behulp van een drone met warmtecamera. De Aziatische hoornaar is een grote wesp die, zoals zijn naam al zegt, uit Azië komt. Het is een zogenoemde invasieve exoot, wat betekent dat het insect in Europa wordt bestreden. De Aziatische hoornaar is een vijand van de bij, die in ons land juist actief wordt beschermd.