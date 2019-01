Door deze nieuwe ontwikkeling raken we nooit meer onze koffers kwijt

Goed in Fortnite? Word soldaat, aldus het Britse leger

13:16 Goed in Fortnite, het populairste spel op aarde? Reden genoeg om je aan te melden bij het Britse leger, aldus het Britse leger. Het Britse leger heeft een campagne gelanceerd om gamers van onder meer Fortnite en Call of Duty te werven. Met de advertenties hoopt het leger de 16- tot 25-jarigen te overtuigen dat ze allang in huis hebben wat nodig is om in het leger te dienen.