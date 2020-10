Dit zijn goede speakers voor wie thuis een virtueel concertje wil meepikken

Nu er nog altijd maar een handvol mensen in een concertzaal mag, zijn we genoodzaakt om vanuit huis optredens te volgen. Op je smartphone naar muziek luisteren is misschien prima voor even, maar uiteindelijk wil je muziek toch vooral uit échte boxen horen. We gingen op zoek naar een aantal populaire exemplaren.

Sonos One (vanaf 209 euro)

Volledig scherm Sonos One. © Sonos

Sonos is oppermachtig als het op wifi-speakers aankomt. Ze zijn in alle formaten en prijzen te koop. Zo heeft Sonos een surroundsysteem van maar liefst 2.096 euro voor wie in optimale omstandigheden naar een film of een concert wil kijken en luisteren.

Gelukkig zijn er ook budgetvriendelijke opties, ideaal voor bijvoorbeeld studenten die op hun kamer via een smart speaker muziek willen afspelen. De Sonos One kost 200 euro en levert voor die prijs prima geluid. Dankzij de integratie met Google Assistent kan je het toestel ook met je stem bedienen. Extra handig is dat je dankzij ‘Sonos Multiroom’ je speaker nadien kan uitbouwen tot een volledige set. Bekijk de Sonos One.

Klipsch R-820F (vanaf 332,85 euro per stuk)

Volledig scherm Klipsch R-820F. © Klipsch

Wie de Klipsch R-820F in huis haalt, kan zijn mouwen opstropen, want met 24,5 kilo per stuk is deze passieve zuilspeaker niet bepaald een lichtgewicht. De geluidskwaliteit maakt dat natuurlijk allemaal goed, met dank aan de Tractrix-hoorn die Klipsch ontwikkelde om de hoge tonen en bassen te verbeteren. De speaker maakt gebruik van een zogenaamd 3-weg-systeem, dat hoge van lage tonen splitst en ze via aparte speakerkabels naar de 8-inch-woofers stuurt. Dat zou ervoor zorgen dat de middelhoge tonen niet oversturen. Resultaat: kraakhelder geluid! Idealiter investeer je meteen in twee van deze geluidsbeesten om aan een versterker te koppelen, als linker- en rechterkanalen van een surroundsysteem of als tweekanaals-stereosysteem. Bekijk de Klipsch R-820F.

Klipsch R-41PM (vanaf 358,43 euro per paar)

Volledig scherm Klipsch R-41PM. © Klipsch

Geen zin om een versterker in huis te halen, maar wil je wel audio van topkwaliteit? Klipsch heeft ook een aantal actieve speakers, waaronder de R-41PM. Deze ‘boekenplankspeakers’ hebben woofers van 4 inch, waardoor ze perfect zijn voor kleine en middelgrote kamers. Je verbindt de Klipsch R-41PM gemakkelijk aan je laptop of smartphone, via bluetooth of USB-poort. Een bijbehorende subwoofer toevoegen om diepte te creëren kan altijd, maar ook zonder is deze speaker meer dan de moeite. Bekijk de Klipsch R-41PM.

Bowers & Wilkins 603 (vanaf 599 euro per stuk)

Volledig scherm Bowers & Wilkins 603. © Bowers & Wilkins

In de audiowereld is Bowers & Wilkins een naam als een klok. Hun 603-zuilspeaker is dan ook het topmodel onder de instappers. De speaker maakt deel uit van hun 600-serie, die geregeld in de prijzen valt en al decennialang verbeterd wordt. Dankzij die technologische innovaties zorgt de Bowers & Wilkins 603 voor fantastisch geluid, zonder bombastisch te klinken. Want, zoals oprichter John Bowers ooit zei: ,,De beste luidspreker is niet degene die het meest laat horen, maar degene die het minst weglaat.” Bekijk de Bowers & Wilkins 603.

