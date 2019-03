Dit zijn dit voorjaar de smartphones met de beste accu's

Beste KoopHet is lente. Dat betekent niet dat we naar buiten gaan, maar dat we de nieuwste generatie smartphones in handen hebben. Tijd voor een goed potje vergelijken. Tweakers-redacteuren Arnoud Wokke en Chris Broesder legden bijna alle smartphones van dit moment tegenover elkaar om te bepalen wat nou echt de beste koop is. In dit eerste artikel: de telefoons met de langste adem, oftewel de beste accu.

Het zonnetje breekt nu en dan door, de winterjas kan af en toe al uit en de eerste planten staan voorzichtig in bloei. Voor ons, redacteuren van Tweakers die smartphones reviewen, is dat echter niet waaraan we zien dat het voorjaar aanbreekt. Wij zien dat aan het uitkomen van een nieuwe generatie smartphones. Daarvan heb je in de afgelopen weken al verschillende reviews kunnen lezen op de site. Wat dacht je van de Samsung Galaxy S10-serie met een gat in het scherm of de Huawei P30's met een geel kleurfilter op de primaire camerasensor?

Wie toe is aan een nieuwe smartphone zal wellicht door alle aankondigingen, reviews en bevindingen het kaf van het koren willen scheiden. En dus zetten we alle smartphones op een rijtje.

Ook deze keer tonen we je, op basis van onze reviews en testdata, per categorie weer vier tips voor de beste smartphones die je kunt kopen. Die vier categorieën zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige keer: ‘Geld speelt geen rol’, ‘De beste prijs-kwaliteitverhouding’, ‘De langste adem’, voor mensen die hechten aan een lange accuduur, en ‘De prijsdalers’, voor koopjesjagers die niet per se het nieuwste van het nieuwste willen. Met deze tips kun jij deze lente genieten van de beste telefoon die je kunt kopen.

Huawei P30 (724 euro)

P30 (Pro)

De P30 en de P30 Pro hebben een vergelijkbare accuduur, maar de P30 is een stuk goedkoper. Het toestel gaat bijna veertien uur mee op wifi in onze browsetest en meer dan twaalf uur op 4g. Laat je de telefoon een video afspelen? Dan valt hij na 24 uur pas uit. Andere pluspunten van het toestel zijn de veelzijdige en lichtsterke camera, het mooie oledscherm en in het algemeen de prima prijs-prestatieverhouding. De monoluidspreker en het gebrek aan optische beeldstabilisatie zijn de grootste nadelen.

Xiaomi Pocophone F1 (300 euro)

Pocaphone F1

De Pocophone F1 van Xiaomi heeft niet alleen een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ook als je de prijs wegdenkt, behoort hij tot de top. Hij gaat bijna net zo lang mee als een P30 en dat is bijzonder. Natuurlijk heeft het toestel niet zo’n goede camera als de toestellen in het rijtje ‘Geld speelt geen rol’ en de frontcamera stelt zelfs teleur. Het is echter erg lastig om voor deze prijs een toestel te vinden met de Snapdragon 845 en deze allround prestaties. Het is een koop waar je je geen buil aan kunt vallen.

Apple iPhone XR (774 euro)



Het is de iPhone uit 2018 met de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar ook degene met de langste accuduur. Hij gaat maar liefst vier uur langer mee dan de iPhone XS in onze browsetest op wifi en ondanks het gebrek aan een oledscherm, gaat hij langer mee in de videotest. Hij laadt niet zo snel op als Android-toestellen en hij heeft ook geen 3,5mm-poort noch de meest functionele camera, maar je krijgt wel gewoon dezelfde snelle A12 Bionic-chip en Face ID. Als wij een iPhone zouden kopen, zouden we op dit moment waarschijnlijk deze kiezen.

Honor View 20 (529,99 euro)

Honor View 20