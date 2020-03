Dit zijn dé vijf games van dit voorjaar

1. Dreams

Nu uit voor PlayStation 4.

Programma’s waarmee je je eigen videogame kunt maken zijn al bijna even oud als games zelf. Al in 1983 kwam de eerste doe-het-zelfgame uit met Pinball Construction Set en gameklassiekers als Doom en StarCraft kwamen steevast met een meegeleverde level editor. Wie een PlayStation 4 in huis heeft, kan nu next level gaan met Dreams. Het is een videogame/ontwerppakket waarmee je bijzonder makkelijk interactieve ervaringen in 3D kunt maken, gaande van een eenvoudig tafereel tot een volledige fantasiewereld. De wereld die je creëert kan je niet enkel bijzonder schilderachtig maken met eenvoudige teken- en modelleertools, ook het programmeren van het gedrag van objecten in je eigen wereldje is relatief eenvoudig.

2. Doom Eternal

Vanaf 20 maart voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Vier jaar na haar geslaagde Doom-remake, zet de legendarische gamestudio id Software de franchise verder met opvolger Doom Eternal. Een game die voor het eerst in een kwarteeuw loskomt van de beproefde formule. Doom is nu geen retrotitel meer: het is gewoon een nieuwe game in een lopende, moderne spelfranchise. Er zitten grappige nieuwe spelmechanieken in om je gezondheid wat op te krikken (demonen met de blote knuisten aan tripjes trekken), om je munitie aan te zuiveren (demonen met de kettingzaag in tweeën zagen) of je pantser op te trekken (veeg uit de pan met de nieuwe vlammenwerper in je pak). Op de koop toe krijg je een (veel te) breedvoerig verhaal; iets met priesters van de hel en schildwachten van het kwaad. Gewoon skippen als je geen interesse hebt in de verhaallijn, aldus id Software. Bekijk hier Doom Eternal.

3. Resident Evil 3 (remake)

Vanaf 3 april voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Vorig jaar was de remake van Resident Evil 2 (origineel uit 1998) veel beter dan een remake hoort te zijn. En het Japanse gamehuis Capcom, dat de reeks wat deed herleven met Resident Evil 7: Biohazard uit 2018, heeft nog meer van dat lekkers in zijn mouw zitten. Begin april krijgt ook Resident Evil 3, de opvolger uit 1999, dezelfde behandeling: mooiere graphics uiteraard, en kleine maar noodzakelijke tweaks om de gameplay te moderniseren. Al blijft Resident Evil 3 een survival horrorgame pur sang: vluchten is beter dan aanvallen, kreupel schieten is beter dan uitschakelen (want kost minder kogels), en door op een rode ton te schieten dood je een hoop zombies tegelijk. En ook de Nemesis, die in de game uit 1999 in de titel zat, komt op de meest onmogelijke momenten opduiken.

4. Final Fantasy VII (remake)

Vanaf 10 april voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Een week later komt er nóg een remake uit van nog een gameklassieker uit de jaren 90. In Final Fantasy VII duik je terug in de wereld van de classic uit 1997, eveneens met fors opgekalefaterde graphics natuurlijk, en met aangepaste spelmechanieken. In de originele game moesten spelers hun actie kiezen uit een menu, en dat is een beetje saai naar de standaarden van vandaag. Daarom kozen de makers voor een hybride tussen een actie-rollenspel (gewoon wat hakken) en klassieke ‘menu-based’-actie. Die laatste kun je niet altijd bovenhalen: alleen wanneer je een balkje hebt gevuld, kun je eventjes de tijd vertragen tijdens het gevecht, en een gerichte, krachtigere aanval kiezen.

5. The Last of Us Part II

Vanaf 20 mei voor de PlayStation 4.

Half juni komt de Electronic Entertainment Expo er weer aan in Los Angeles, en worden alweer de nieuwe games van het najaar voorgesteld. Maar tot die tijd kun je nog snel een wellicht allerlaatste klepper voor de PlayStation 4 spelen. Hou je klaar voor een hondsrauwe, snerpend emotionele rollercoaster met The Last of Us Part II, een van de meest geanticipeerde games van dit jaar.

De eerste, uit 2013, was een klapper van formaat, vooral omdat hij twee elementen moeiteloos bij elkaar bracht in één game. Een emotioneel pakkend verhaal, met geloofwaardige personages die uitstekend werden neergezet door acteurs, en taaie, nietsontziende, brutale gameplay. Dat zit ook in de mix bij deze opvolger, waarin hoofdpersonage Ellie verder moet zien te overleven in een wereld die vergeven is van half-plantaardige zombies. Bekijk hier The Last of Us Part I.

