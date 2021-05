Dit zijn de vijf beste apps voor declaraties van bonnetjes en kilometerregistraties

Kilometers bijhouden of bonnetjes declareren: voor de een is het een vermakelijk klusje, voor de ander de hel op aarde. Met onderstaande apps gaat het hoe dan ook allemaal een stuk makkelijker, sneller én ben je niet langer dief van je eigen portemonnee.

Het is wellicht typisch Nederlands: bonnetjes en kilometers declareren. Toch kan het best belangrijk zijn. Als zzp'er kun je bijvoorbeeld gereden kilometers of betaalde btw later weer verrekenen. De een vindt het heerlijk om te doen en houdt alles netjes bij, de ander levert na ieder kwartaal een schoenendoos papiertjes in bij de administratie of worstelt zich er zelf doorheen.

In beide gevallen zijn alle betrokkenen gebaat bij een goed gedocumenteerd overzicht. Het scheelt tijd en je bent er zeker van dat je geen geld misloopt. Onderstaande vijf apps vergemakkelijken je administratieve leven enorm en bieden voor ieder wat wils:

RouteReg (iOS)

Deze app heeft een fijne, overzichtelijke vormgeving, laat zich intuïtief bedienen en heeft veel mogelijkheden op het gebied van rapportage, privacy en eventueel in te stellen filters. Functies die je niet gebruikt kun je simpelweg uitschakelen.

De app kent een HotSpot-functie die een melding geeft zodra je op de plaats van bestemming bent aangekomen. Zo voorkom je dat je het einde van je autorit vergeet in te voeren. De registratie synchroniseert desgewenst automatisch met iCloud en rapportjes zijn vlotjes te versturen via e-mail. RouteReg kost eenmalig 6,99 euro maar daarna kun je hem altijd gebruiken.

Driversnote (Android, iOS)

Als je wat minder veeleisend bent maar toch een solide kilometerregistratie bij wilt houden is Driversnote een app die je kunt proberen. De gratis versie kent wel reclameboodschappen maar doet verder precies wat hij moet doen. Daar staat tegenover dat hij wat minder uitgebreid is dan RouteReg.

Klippa (Android, iOS)

Deze app combineert het verzamelen van bonnetjes en facturen met een simpele kilometerregistratie. Bonnetjes en facturen kun je eenvoudig scannen en bewaren. Maak een foto en de app slaat je bonnetjes veilig voor je op in de cloud. Door de integratie met Google Maps kun je ook met een paar klikken je autoritten registreren. De app is gratis, voor de uitgebreidere pro-versie betaal je 34,99 euro per jaar of 3,99 euro per maand.

Gekko Bonnen (Android, iOS)

Deze app laat je snel, simpel en gratis bonnetjes scannen via de camera op je telefoon. Je kunt desgewenst in real time banktransacties ophalen en direct koppelen aan de bonnen in kwestie. Gekko heeft ook een uitgebreide, eveneens gratis app, Gekko Administratie. Die laat je alles doen wat Gekko Bonnen kan, aangevuld met functies op het gebied van facturatie, boekhouden, urenregistratie, rittenregistratie en offertes maken en verwerken.

Dit is een sober ogend maar uitgebreid boekhoudprogramma dat alle functies bezit die je nodig hebt. De app zal je doorgaans via de desktop bedienen maar er is een aanvullende versie om bijvoorbeeld onderweg te gebruiken. Factureren, uren registreren, bonnetjes inscannen en in je administratie verwerken, het werkt allemaal kinderlijk eenvoudig. Voor starters is de app vijftien maanden gratis (of minder: er wordt gerekend vanaf de oprichtingsdatum), daarna betaal je 5,95 euro per maand. De app staat ondanks het wat hogere prijskaartje hoog aangeschreven.

