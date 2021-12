Dit zijn de grootste kanshebbers bij de ‘Oscars voor gaming’

Terwijl de uitreikingen van de Oscars, de Emmy’s en de Grammy’s jaar in, jaar uit minder bekijks trekken, is er één awardshow die qua aandacht en publiek wel een begerenswaardig stijgende lijn vertoont: The Game Awards, dit jaar op 9 december. Dat is ook geen wonder. Computergames zetten tijden geleden een schijnbaar niet te stoppen opmars in. Inmiddels is de game-industrie die van de film én muziek ruimschoots voorbijgestreefd. Over twee jaar moet de magische grens van 200 miljard dollar worden aangetikt.