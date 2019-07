Dit zijn dé dertien gratis vakantieapps die je deze zomer moet downloaden

Vakantie!Het is bijna overal vakantie. Of je nou dit weekend in de auto stapt richting Frankrijk of later deze maand het vliegtuig pakt naar een exotische locatie, deze apps zijn essentieel voor een geslaagde en vooral stressloze vakantie. Zelf ook een app die je iedereen kan aanraden? Laat het ons vooral weten!

1. Skyscanner

Nog geen vakantieplannen? Met Skyscanner vind je automatisch de goedkoopste vluchten. Het enige wat je hoeft te doen is je bestemming en de dagen waarop je kan vliegen invoeren en het programma vindt meteen de goedkoopste vlucht. Ideaal voor last-minute vertrekken dus. Let wel goed op bijkomende kosten. Zo hebben goedkope vluchten vaak geen ruimbagage inbegrepen. En ja, dat geldt ook voor ‘onze’ KLM.

2. Google Maps

Eigenlijk hoeven we Google Maps niet te vermelden, maar voor de zekerheid doen we het toch. Zeker nu we vrijwel allemaal toegang hebben tot 4G in het buitenland. Google Maps is eigenlijk alles wat je nodig hebt qua navigatie en routekaarten. Op zoek naar een restaurant? Tik dan gewoon 'eten’ in en kijk wat je tegenkomt. Toch bang voor onverwachte internetkosten? Download dan bijvoorbeeld een klein stukje van de kaart van jouw vakantiebestemming. Dan kun je de kaart ook offline gebruiken. Een goed alternatief is Waze.

3. Taxi-app (Uber, Lyft, Grab)

Volledig scherm © EPA

Taxi's op vakantie zijn allang niet meer weggelegd voor de elite. Via de techbedrijven Uber, Lyft of Grab zijn de ritten zo betaalbaar geworden, dat het inmiddels een acceptabel vervoersmiddel is als je zonder auto op vakantie bent. Let wel: de taxi's zijn goed te vinden in steden en andere populaire gebieden. Maar mocht je jouw bedje spreiden in een afgelegen gebied, dan is het goed om na te denken over alternatief vervoer.

4. Translate

Met Translate kun je precies doen wat je verwacht: vrijwel elke taal (best) accuraat vertalen. Voeg de zin in of praat tegen je telefoon en de vertaalde zin rolt eruit. Met de foto-functie kun je zelfs een foto maken van een buitenlandse zin. De app vertaalt die zin vervolgens in de foto. Ontzettend handig en ook nog eens goed om dat kleine beetje Spaans te leren. Wil je dat doorzetten? Dan is de taaltraining-app Duolingo ook een goeie keuze.

5. Withlocals

Genoeg van eindeloos op de camping zitten met een Donald Duck? Neem dan eens kijkje naar Withlocals. Met deze app kun je ontdekken wat de lokale bevolking doet in de buurt. De app wordt ook onderhouden door deze locals, die soms zelfs een privétour organiseren. Ontzettend leuk om jezelf eens onder te dompelen in de cultuur.

6. ACSI Campings Europa-app

Toch verkeken op de reistijd of ben je gewoon op zoek naar meerdere campingparels? Neem dan een kijkje naar de ACSI Campings Europa-app. In de app zijn zo’n 9.000 campings te ontdekken, die je vervolgens naar hartenlust kan checken via de beoordelingen, foto's en voorzieningen.

7. Packpoint

We kunnen er kort over zijn: inpakken is een rotklus. Met deze app wordt het echter een stuk makkelijker. Vul in wat voor reis je gaat maken en de app verstuurt automatisch een checklist. Mis je dingen? Dan voeg je die zelf toe. Vervolgens sla je de reis op en hoef je in de toekomst nooit meer na te denken over wat je moet meenemen.

8. Journi

We hebben het allemaal weleens gezegd: dit jaar ga ik een reisdagboek bijhouden. Met Journi kun je een persoonlijk reisverslag maken met onder andere foto's, tekst en een reistracker. Ben je tevreden over je dagboek? Dan kun je ‘m met een druk op de knop laten afdrukken. Automatisch fotoboek in de pocket.

9. Flush

Volledig scherm © AFP

Hoge nood tijdens de monsterfile in Zuid-Frankrijk? Met deze app vind je alle openbare toiletten op reis en de beste route voor een snelle pitstop. De app bevat 190.000 toiletten in Europa. Misschien niet een app die je 1-2-3 nodig hebt, maar het is beter om ‘m te hebben voordat het te laat is.

10. Audible (of elke andere luisterboek-app)

Een persoonlijke favoriet. Luisterboeken zijn te gek tijdens een lange autorit. Audible (van Amazon) werkt op abonnementsvorm en levert een boek per maand voor ongeveer 15 euro. Dat kan elk boek zijn, van 150 pagina's tot 2.000. Het boek wordt offline gedownload waardoor je ook geen kopzorgen hebt over dataverbruik. Zo kun je toch lezen zonder echt te lezen.

11. Moovit

Liever geen Uber of dergelijke? Met Moovit krijg je de openbaar vervoer-informatie van zo’n 1500 steden. Zo kun je toch makkelijk rondreizen zonder tienduizend brochures en andere foldertjes te moeten verzamelen.

12. TripAdvisor

Of het nou Yelp, TripAdvisor, TheFork of een dergelijke vergelijkingssite is, met deze apps krijg je meteen te zien wat je kan verwachten van een uitje, plek of restaurant. Altijd handig om bij de hand te hebben.

13. Booking.com

Toegegeven: de app is ietwat agressief. Zo krijg je meteen al mails als je een boeking niet afmaakt, maar met Booking.com vind je wel vrijwel altijd de goedkoopste accommodaties op jouw vakantieadresje. Vaak zitten er ook nog vette kortingen bij, dus sla je slag.