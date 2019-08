Dit zijn de beste tablets voor ongeveer 200 euro

Toch is het jammer dat zo’n iOS-tablet niet een optie is, want iOS-apps schalen beter naar tabletformaat dan Android-apps. Toch is het jammer dat er steeds minder Android-tablets uitkomen. Voor die afname is een aantal redenen te verzinnen. Zo doen veel mensen langer met een tablet dan met een smartphone en wordt hij doorgaans gedeeld met anderen, waardoor er vaak maar één per gezin nodig is. Er is dus van nature minder vraag naar. De tablethype is ook een beetje over en smartphones krijgen steeds grotere schermen, waardoor steeds meer mensen een tablet niet per se nodig vinden.

Maar toch, een goede Android-tablet blijft een fijn bankmaatje, zeker als je soms naar wat anders wilt kijken dan je partner. Smartphones hebben inmiddels soms een scherm van zes of zelfs zeven inch, maar ze halen het nog niet bij de 10-inchtablets die we hier bespreken. Bovendien is een tablet voor ouderen vaak een uitkomst, omdat een groot scherm makkelijker af te lezen is en omdat Android veelal simpeler werkt dan iets als Windows. Aan de andere kant zijn het vaak juist kinderen die hun eerste digitale ervaringen op een tablet beleven en dan is een duurdere tablet wellicht geen fantastisch idee.

We hebben al lang geen tabletoverzicht gedaan en mede daarom wordt het tijd om in het aanbod van de populaire prijsklasse van rond de 200 euro te duiken. We hebben er drie naar boven gehaald die wat specificaties betreft veel op elkaar lijken en die goed verkrijgbaar zijn in Nederland, van drie fabrikanten die nog wel heil zien in Android-tablets: Samsung, Huawei en Lenovo. Lekker overzichtelijk dus. Na het lezen van deze round-up weet je welke voor jou persoonlijk het interessantst is.

Conclusie

Het is erg lastig om een winnaar aan te wijzen bij deze test. Het is nog meer dan anders een kwestie van persoonlijke voorkeuren. De tablets hebben allemaal hun duidelijke sterke en even duidelijke mindere punten. Als je met de minpunten van een van de tablets kunt leven, dan is de kans groot dat dit ook de beste keuze voor jou is.

Mediapad M5 Lite (189 euro)

Volledig scherm MediaPad M5 © Huawei

We beginnen met de MediaPad M5 Lite. Deze is helaas minder stevig dan we zouden willen en ook de knopjes zijn bij de Samsung-tablet steviger uitgevoerd. Ook de maximale helderheid van het scherm en de kijkhoeken laten wat te wensen over; geen tablet voor in de tuin dus. Ook zijn we niet zo te spreken over het feit dat Android 8 nog op de tablet draait en dat er behoorlijk wat bloatware op de tablet rondzwerft. Toch kan dit de beste keuze zijn, want de vier luidsprekers zijn met enige afstand de beste van deze tablets en ook de vingerafdrukscanner is heerlijk snel. Dat is fijn als je de tablet veel gebruikt, evenals het feit dat er een snellader bij de tablet wordt geleverd. Ben je extra productief of creatief met een pennetje, dan kun je op deze tablet met de los aan te schaffen stylus van Huawei aan de slag.

Samsung Galaxy Tab A (189 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy Tab A © Samsung

De Samsung Galaxy Tab A (2019) heeft veel kenmerken van een winnaar, met zijn stevige behuizing met dito knoppen. Hij is ook nog eens slanker dan de andere twee tablets en dat maakt hem lekker handzaam. Een ander erg sterk punt is dat deze tablet de snelste en beste specificaties heeft. De processor, de gpu en het werkgeheugen zijn net even wat sneller dan die van de andere twee tablets. Dat is bepaald niet onbelangrijk, maar wie schetst onze verbazing? Er zit geen vingerafdrukscanner op de tablet; in welk jaar leven we? Dat kan een flinke dealbreaker zijn. Er is ook geen trilmotor, maar dat vinden we minder belangrijk.

Lenovo Tab P10 (179 euro)

Volledig scherm Lenovo Tab P10 © Lenovo

De accuduren van de twee voorgaande tablets ontlopen elkaar niet veel, maar als je dat belangrijk vindt, zit je goed bij de Lenovo Tab P10. Ook niet bepaald onbelangrijk voor een tablet: de Lenovo heeft het beste scherm van deze tablets. Het heeft een goede maximale helderheid en ook nog eens de hoogste contrastwaarde. De trilmotor is eveneens in orde bij deze Lenovo-tablet, maar helaas zijn er ook genoeg nadelen. Door het glas is de tablet breekbaar zonder bescherming en bovendien zie je er al snel vieze vingervegen op. De randen van de tablet zijn een klein beetje scherp, wat onprettig is als je hem lang vasthebt, en de knopjes hebben weinig travel. En dan is er nog de vrij matige software die veel bloatware bevat.