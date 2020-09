Dit zijn de beste smartphones van het moment

OnePlus Nord

Het vlaggenschip van het Chinese Merk OnePlus, de OnePlus 8, viel voor veel mensen flink tegen. Met de goedkopere OnePlus Nord heeft het bedrijf duidelijk geleerd van zijn fouten. De Nord is een schot in de roos en dat bewijst dat er veel vraag is naar een smartphone die betaalbaar is, én die ook goed presteert.

De processor van de Nord zou je eerder middenklasse kunnen noemen, maar een deal breaker vinden we dat niet. Het verschil met bijvoorbeeld de veel duurdere OnePlus 8 is nauwelijks merkbaar. Minpuntjes vinden we dan eerder het ontbreken van draadloos laden, stereoluidsprekers en een 3,5mm-poort. Ook op cameragebied lever je in, omdat er geen telelens op zit.

Waarom dan toch voor de Nord kiezen? Voor de soepelheid van de ervaring: hij heeft een goede vingerafdrukscanner, een snel 90Hz-oledscherm, en software zonder al te veel onnodige standaard-apps die de boel vertragen.

Xiaomi Poco F2 Pro

Een andere verrassing, eveneens uit China, is de Xiaomi Poco F2 Pro. Die biedt veel voor zijn geld in vergelijking met de concurrenten - Xiaomi’s eigen Mi 10 meegerekend.

Natuurlijk mis je functies als stereoluidsprekers, draadloos laden en waterdichtheid, maar je krijgt dan wél weer een 3,5mm-jack en kunt dus een bedrade koptelefoon aansluiten.

De camera’s laten het bij minder licht behoorlijk afweten, al zit je met het aantal functies wel goed. Je hebt een camera met ultra-groothoeklens, een primaire camera met 8k-video-opname en een macrocamera om heel dichtbij te komen. Het scherm is bovendien een plaatje, zonder inkeping of gat, maar met een ontzettend hoge helderheid en een goede kleurafstelling.

Apple iPhone SE

Als je echt niet kunt wachten tot wat de nieuwe iPhone brengt, wanneer die later dit najaar wordt voorgesteld, is de nieuwste versie van de iPhone SE een uitstekende keuze als je in het iOS-veld wilt blijven.

Zeker als je wel een iPhone wil, maar geen groot bedrag wil uitgeven, is de SE wat ons betreft een no-brainer. De processor en de lange software-ondersteuning zullen er ook voor zorgen dat hij nog een paar jaar lang snel zal blijven.

Daarnaast is het de kleinste nieuwe iPhone, voor wie zich zorgen maakt over de alsmaar groter wordende smartphones. Toegegeven: hij is groter dan de oude SE (gebaseerd op de iPhone 5), maar een stuk kleiner dan de XR en de 11. Het scherm is, ondanks de lage resolutie anno 2020, prima en er is goed mee te werken onder alle omstandigheden. De accuduur is ook lang niet slecht en de SE beschikt over functies als draadloos laden en stereoluidsprekers.

Samsung Galaxy S20

Onze laatste keuze is een smartphone uit Samsungs Galaxy S20-reeks. Het zijn, net als hun voorgangers, prima allround toestellen die weinig steken laten vallen. Een veilige keuze, met andere woorden.

Dat geldt zeker voor de S20 Ultra, een toestel waaraan Samsung vrijwel geen concessies heeft gedaan. Hij heeft het grootste scherm, kan sneller laden, en beschikt over een nog betere cameraset-up dan de ‘reguliere’ S20-toestellen. Maar over de hele linie krijg je in de S20-lijn smartphones die erg vloeiend aanvoelen, door de goede prestaties, maar ook door het 120Hz-scherm. De accuduur is wat ons betreft nog een hoogtepuntje.

