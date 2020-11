Dit zijn de beste smartphones van dit najaar

Elke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijsklassen. We beoordeelden alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het hoogste segment.

Als geld helemaal geen rol speelt, zijn er in de categorie 700 euro en meer natuurlijk legio telefoons die we zouden willen hebben. Neem de vouwtelefoon Galaxy Z Fold2 5G, de Note20 Ultra van Samsung of de iPhone 12 Pro (Max) van Apple. We hebben het hier echter over de beste koop en daarbij moeten we rekening houden met de prijs.

De genoemde Samsung-toestellen zijn wat ons betreft, ondanks de uitstekende specificaties, te duur om aan te raden binnen de grenzen van deze opzet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de iPhones. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet de beste keuze voor jou is. Een iPhone 12 biedt echter in verhouding meer waar voor je geld naar ons idee. Het publiek dat de extra functies erg zal missen, is beperkt.

Samsung Galaxy S20 5G

De Galaxy S20 5G is net als veel van zijn voorgangers een goede allround smartphone die weinig steken laat vallen. Het is het compactste toestel in de S-serie. Ook de S20+ is erg fijn. Die is ongeveer 50 euro duurder, maar heeft wel een betere accuduur. Het scherm van beide toestellen is erg mooi en de hogere verversingssnelheid vergeleken met de S10-serie zorgt ervoor dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. De camera is net even een tandje beter dan die van de Galaxy S20 FE 5G.

OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is nog altijd een fijn toestel. Vooral als je souplesse bovenmatig waardeert, is het een goede telefoon. Er is een nieuwere OnePlus-telefoon uit, maar die 8T valt wat features betreft tussen de 8 en 8 Pro in. Als je voor een leuke prijs een 8 Pro kunt krijgen, is het wat ons betreft een aanrader zonder grote concessies. Het oledscherm is van topniveau, de accuduur is prima, de hardware is vlot en de software is snel en prettig in gebruik. De OnePlus 8 Pro is helaas niet perfect, want op cameragebied zien we nog wat inconsistenties. Toch is dit toestel op dat vlak nog altijd een grote stap vooruit ten opzichte van voorganger 7T Pro.

Apple iPhone 12

De iPhone 12 is onze favoriete nieuwe iPhone, omdat hij de beste balans biedt tussen prijs en features. Het toestel heeft een mooi oledscherm en de camera is ook goed en prettig in gebruik, al mis je de telecamera van de Pro. Ook is er geen verhoogde verversingsfrequentie. Het hele pakket met de supersnelle soc, de bouwkwaliteit en software met lange ondersteuning maken dit toestel echter zonder meer een aanrader waarmee je lange tijd vooruit kan.

