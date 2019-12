Dit zijn de beste smartphones tussen de 400 en 600 euro

Ben je van plan een nieuwe smartphone aan te schaffen? Heb je hoge eisen maar wil je niet al te veel geld uitgeven? Vandaag behandelen we de beste smartphones in het midrange-segment tussen de 400 en 600 euro.

Dit is een ingekorte koopgids van Hardware Info. Het volledige artikel met 22 smartphones lees je hier.

Een gloednieuwe smartphone kost tegenwoordig al gauw meer dan 1000 euro. Natuurlijk krijg je dan de nieuwste foefjes, het mooiste scherm en de best mogelijke prestaties, maar die alsmaar stijgende prijs is voor veel mensen een groot obstakel. Een telefoon in het middelste segment is een mooi compromis tussen prijs en kwaliteit. In dit artikel lees je over de twee best presterende middenklassers.

Onze keuze: OnePlus 7T

De OnePlus 7T kost je net iets minder dan 600 euro, maar qua afwerking en ontwerp doet het toestel niet onder voor de veel duurdere vlaggenschepen van andere fabrikanten. De randen en hoeken zijn modieus afgerond en het toestel ligt stevig en prettig in de hand. Het scherm is van hoge kwaliteit en kent een hoge resolutie en maximale helderheid. De 7T heeft vier camera’s. Eén voor selfies, terwijl de andere drie geschikt zijn voor allerlei soorten foto’s.

Ook onder de motorkap presteert de OnePlus 7T goed. Het toestel beschikt over de snelste interne chip van A-merk Qualcomm, heeft een hoog werkgeheugen en heeft 128 GB aan opslagcapaciteit. Door het gebrek van een micro-SD ingang is de opslag helaas niet uit te breiden. Nog twee kleine minpuntjes: we missen de ondersteuning voor draadloos laden en de 3,5mm (mini)jack. Met die eerste kunnen wij prima leven, de tweede is helaas onderdeel van een bredere trend die niet te stoppen lijkt.

Het alternatief: de Samsung Galaxy S10e

Volledig scherm Samsung Galaxy S10e © Hardware Info

Met de Galaxy S10e introduceerde Samsung voor het eerst een kleinere en goedkopere optie binnen de S-serie die traditiegetrouw uit een reguliere- en een plus-versie bestond. Goedkoper was hier overigens een relatief begrip: bij introductie moest de S10e 749 euro kosten. Inmiddels zijn we nog geen jaar verder en de prijs is gezakt tot gemiddeld 607 euro en in de praktijk zelfs tot ver onder de 550 euro. Voor dat bedrag krijg je een smartphone die onder de streep goed uitgerust is en bovendien erg compact. Of je dat laatste kan waarderen is natuurlijk een persoonlijke afweging. Maar wanneer dat het geval is, is de S10e een van de weinige keuzes die je op de huidige smartphonemarkt hebt.

Dat laatste gaat zeker op voor compacte toestellen met high-end specs en features en overeenkomstige prestaties. Zo heeft de S10e dezelfde uitstekende chip als zijn aanzienlijk duurdere serie-genoten, net als de twee camera’s (waarvan één ultra groothoek) op de achterzijde en de display van het toestel. Is er dan helemaal geen kritiek? Jawel: de accuduur van de S10e valt tegen. Slecht is het niet, maar we hadden het toestel liever wat langer kunnen gebruiken. Aan de andere kant is dat simpelweg de prijs die je betaalt voor een compact toestel met snelle (en dus veeleisende) interne chip. Onder de streep mag dat de pret zeker niet drukken en is de Samsung Galaxy S10e een waardig alternatief voor de OnePlus 7T.