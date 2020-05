Dit zijn de beste smartphones tussen de 300 en 500 euro

Beste KoopElke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijssegmenten. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het budgetsegment tussen de 300 en 500 euro.

Gisteren bekeken de we de allergoedkoopste smartphones. Lees de uitslag hier.

Dit is een gekke prijsklasse deze keer. De aanrader van de vorige keer, de Motorola G8 Plus, is goedkoper geworden en dus naar de vorige categorie verhuisd, en de Interessante Xiaomi 9T Pro valt niet meer in deze klasse omdat hij duurder is geworden.

De Galaxy A50 is inmiddels te oud en helaas is er iets misgegaan met de verzending van de Galaxy A51, waardoor we hem niet hebben kunnen testen. Anders was dat een goede kanshebber geweest, denken we, aangezien de A50 ook een aanrader was. Daardoor blijven er wat ons betreft nog maar een paar aanraders over.

Oppo Reno2 Z (330 euro)

Volledig scherm Oppo Reno Z © Oppo

Wie ongeveer 350 euro kan uitgeven aan een telefoon, mag anno 2020 best wat verwachten. Je kunt telefoons vinden met mooie oledschermen, ruime opslag en snel laden. De Oppo Reno 2Z heeft dat allemaal. Wel zul je het moeten doen met Oppo’s Android-skin ColorOS en die is ingrijpender dan de software van sommige concurrenten.

Daar staat tegenover dat de 2Z een pop-upcamera heeft en dus geen gat of inkeping in het scherm. De cameraset-up lijkt indrukwekkend, maar hij heeft de 48-megapixelcamera die we ook op veel goedkopere telefoons zien, met daarbij een camera met ultragroothoeklens, een macrocamera en een dieptesensor. Je moet het doen zonder camera met telelens bijvoorbeeld. De accuduur is ook bovengemiddeld voor deze prijsklasse.

iPhone SE 2020 (487 euro)

Volledig scherm iPhone SE (2020) © Tweakers

De iPhone SE is net uit en het is de goedkoopste recente iPhone die je kunt kopen. Het grootste voordeel van dit toestel is dat je er lang mee kunt doen, want de A13-soc is bijzonder snel en Apple ondersteunt toestellen lang. Een andere reden om de SE aan te raden is dat hij erg compact is voor een telefoon uit 2020 en we weten dat daar liefhebbers van zijn.

Hoewel hij een prima camera heeft, zijn een telecamera en ultragroothoekcamera afwezig. Ook is de accuduur van andere recente iPhones beter en hebben veel concurrenten een oledscherm met een hoger contrast. Voor een lcd presteert het scherm echter prima, ook op het gebied van maximale helderheid. Het is over het algemeen genomen een fijn toestel voor een fijne prijs.

Huawei P30 (409 euro)

Volledig scherm De Huawei P30 © Hardware.info

De P40-serie is gearriveerd, maar desondanks kunnen we de P30 van 2019 nog aanraden. Hij is dankzij een prijsdaling onder de 500 euro gekomen en is daardoor een aantrekkelijke keuze geworden. Hij is relatief snel door de HiSilicon Kirin 980-chip, heeft voldoende geheugen en opslag, en prima camera’s met dezelfde primaire camera als de P30 Pro, op optische beeldstabilisatie na helaas.

De software van Huawei grijpt diep in op Android en hij heeft een upgrade naar Android 10 gekregen, maar daarmee lijkt het voorlopig op te houden. Beveiligingsupdates komen er wel, maar door het handelsverbod zitten upgrades er vooralsnog niet in. Aan de andere kant: hij heeft wel Google-diensten. De nieuwere Huawei-modellen, zoals de Mate 30 Pro, P40-serie en Mate Xs, hebben die niet.

LG G8s ThinQ (376 euro)

Volledig scherm © REUTERS