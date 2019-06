Dit zijn de beste smartphones tot 175 euro

Beste koopTerwijl de topmodellen steeds duurder worden, is er aan de andere kant van het spectrum het tegenovergestelde te zien: goede budgetsmartphones worden steeds goedkoper. Hardware.Info keek deze maand naar drie topmodellen van 125 tot 175 euro. Welke is de beste koop?

Een van de mooiste zaken aan de huidige smartphonemarkt is, voor consumenten in elk geval, dat je voor een beetje net toestel niet meer de hoofdprijs hoeft te betalen. Die verandering heeft zich zoals wel vaker niet abrupt maar geleidelijk voltrokken, een exact moment in de tijd aanwijzen is dan ook niet goed mogelijk. Hoe dan ook zagen we een jaar of twee, drie geleden nog regelmatig toestellen die overduidelijk dankzij de nodige kostenbesparingen zwakke punten vertoonden. Indertijd was het kiezen of delen, terwijl je vandaag de dag in de basis veel meer mag verwachten van een betaalbare smartphone.

Zaken als een vingerafdrukscanner, een goede geheugenconfiguratie, verbeterde wifi, hoogwaardig display en een usb-c voedingsaansluiting zien we inmiddels ook steeds vaker terug in dit segment. Ook is de bouwkwaliteit over het algemeen een stuk beter geworden, slecht afgewerkte hoeken en randen zien we gelukkig zelden meer. Wat betreft materiaalkeuze maken veruit de meeste fabrikanten eveneens de juiste keuze door veelal voor een combinatie van twee glasplaten en een metalen frame te kiezen. Behuizingen van kunststof worden gelukkig steeds zeldzamer en als we ze bij uitzondering wel zien, zijn ze meestal keurig afgewerkt.

Camera

Betekent dit dan dat er geheel geen zwakke plekken meer zijn te ontdekken in goedkope smartphones? Nee dat is zeker niet het geval. Meest in het oog springende onderdeel is in dit geval de camera. Wil je echt mooie foto’s maken, dan ben je zonder uitzondering aangewezen op een toestel uit de duurdere segmenten. Gelukkig is de lat wel hoger komen te liggen. Met voldoende licht mag je bij een betaalbare smartphone verwachten dat de camera bruikbare beelden voor social media kan maken. Bij minder licht wordt het al gauw een ander verhaal, maar volledig zwarte beelden zien we niet of nauwelijks meer in onze cameratests - iets dat drie jaar geleden nog wel anders was.

Onze keuze (Xiaomi Mi A2, 150 euro)

Volledig scherm Xiaomi Mi A2 © Hardware.Info

Een belangrijke reden dat we de Xiaomi Mi A2 zo waarderen is dat het toestel aan praktisch alle randvoorwaarden voldoet die je hoopt aan te treffen bij een smartphone. Enkel de 3,5mm jack en een geheugenkaartlezer ontbreken in dit lijstje.

Wat de Mi A2 ook voor heeft op veel van zijn directe concurrenten is een vlotte chip, namelijk de Snapdragon 660 van Qualcomm. De prestaties van deze chip zijn er zeker naar.

Voor de overwegend uitstekende prestaties in de diverse grafische en systeembenchmarks betaal je deels de prijs bij de accuprestaties. Die zijn zeker niet slecht, maar er zijn diverse toestellen die langer voort kunnen op een enkele lading. En de camera dan?

Het moge duidelijk zijn dat voor wie serieus wil fotograferen met zijn smartphone enkel de duurste toestellen echt in aanmerking komen. Dat gezegd hebbende kunnen we niet ander dan concluderen dat de Mi A2 relatief prima plaatjes weet vast te leggen. Zelfs in onze onverlichte foto-studio blijft duidelijk zichtbaar waar je naar kijkt.

Met name de hoeveelheid ruis laat is hier de beperkende factor. Onder de streep kunnen we vaststellen dat voor het prijspeil de Xiaomi Mi A2 voorzien is van een prima functionerende camera, waarmee je zeker voor gebruik op social prima uit de voeten kan.

Nokia 5.1 Plus (154 euro)

Volledig scherm Nokia 5.1 Plus © Hardware.Info

Naast de testwinnaar zien we momenteel twee alternatieven: de Nokia 5.1 Plus en Xiaomi Mi A2 Lite (32 GB). De Nokia 5.1 Plus is een betaalbaar toestel, maar dat zie je er zeker niet aan af. Het toestel is keurig afgewerkt en heeft een backcover van glas omgeven door een kunststof frame.

De camera weet met voldoende licht een behoorlijk plaatje vast te leggen, zonder licht is dat een ander verhaal. Mede dankzij het ontbreken van een extra schil over Android zijn de prestaties in de systeem- en grafische benchmarks uitstekend. Daar betaal je wel enigszins de prijs voor bij de accuduur. Ten slotte heeft Nokia de randzaken bij de 5.1 Plus ook prima op orde.

Xiaomi Mi A2 Lite (134 euro)

Volledig scherm Xiaomi Mi A2 Lite © Hardware.Info

Het eerste wat opvalt aan de Xiaomi Mi A2 Lite is dat de aluminium behuizing nergens de indruk wekt dat we hier met een uiterst betaalbaar toestel te maken hebben. Integendeel, we kunnen niet anders dan zeer tevreden zijn met de afwerking en de prettig in de hand liggende behuizing. De dubbele cameramodule aan de achterzijde steekt nauwelijks uit de behuizing.