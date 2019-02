Dit zijn de beste laptops van dit moment voor ongeveer 500 euro

Met een budget van vijfhonderd euro gaan we op zoek naar de beste budgetlaptop. Voor dat geld verwachten we een goed scherm, zo snel mogelijke hardware en een supersnelle ssd. In de vorige editie van deze Beste Koop kozen we de HP14-df0201nd en dat vinden we nog steeds een goede koop, maar deze laptop is slecht leverbaar, dus hebben we ook een alternatief gezocht. Dat hebben we gevonden in de vorm van de Asus VivoBook S430. Die laptop is in veel opzichten gelijk aan de HP, maar heeft wel een iets hogere prijs.