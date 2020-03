Dit zijn de beste draadloze oortjes van dit voorjaar

Dit is een ingekorte koopgids van Hardware Info. De volledige koopgids lees je hier.

Huawei Freelace

De Freelace van Huawei voelt prettig aan en het materiaal maakt een robuuste indruk. Het gedeelte dat om je nek hangt is wat dikker en platter, waardoor je de headset na een tijdje niet meer opmerkt. Bang om ze kwijt te raken hoef je niet te zijn, aangezien de drivers magnetisch zijn en zodoende aan elkaar vastklikken wanneer niet in gebruik. Muziek wordt dan automatisch gepauzeerd en zou bij het ontkoppelen automatisch weer verder moeten gaan – al lukte dat laatste niet bij onze sample.

Volgens Huawei heb je na 5 minuten weer 4 uur speeltijd bijgetankt. Helemaal opgeladen zou de Freelace het zelfs 18 uur moeten uithouden. Dat redde hij in onze test niet helemaal, maar de 15,5 uur die wij meten is evengoed indrukwekkend. Dat is de kwaliteit van het geluid bij telefoneren ook. Enkel harde windstoten zijn echt hoorbaar en de windruisonderdrukking waar Huawei op de productpagina over spreekt is dan ook geen wassen neus. Bang voor regen of zweet hoef je met de IPX5-rating ook niet te zijn. Ook de geluidskwaliteit is onder de streep gewoon goed. Het geluid is uitstekend gebalanceerd tussen hoog, midden en laag en klinkt daardoor lekker fris. Details komen bovendien goed naar voren waardoor een prettig geluidsbeeld ontstaat.

OnePlus Bullets Wireless 2

Volledig scherm OnePlus Bullets Wireless 2 © Hardware Info

Van OnePlus ontvingen we de Bullets Wireless 2, op moment van schrijven te koop voor zo’n 100 euro. Gelukkig reflecteert de nog betaalbare prijs niet op de bouwkwaliteit. Het grootste gedeelte van de verbinding tussen de drivers (de oordoppen) bestaat uit een relatief dikke maar flexibele verdikking, die bij gebruik op de zij- en achterkant van je nek rust. Deze nekband loopt in beide kanten uit in een verdikking van harde kunststof. Hierin zit aan de linkerzijde de accu verwerkt die via een onafgedekte usb-c poort kan worden opgeladen. Ook vinden we hier een powertoets waarmee je ook kan schakelen tussen twee verschillende bluetooth-apparaten.

De drivers zelf zijn redelijk compact en magnetisch zodat ze het laatste stukje autonoom aan elkaar klikken, waarna je muziek automatisch pauzeert. Aan de linkerzijde van de in-ears, op het gedeelte van de dunne draad, zit een bedieningspaneel met de gebruikelijke drie knoppen. In dit geval zijn de twee separate volumeknoppen enkel voor de volumeregeling bedoeld. De functietoets herbergt zodoende zowel de play/pauze als de volgende/vorige optie. Wanneer je de functieknop ingedrukt houdt, wordt de Google Assistent geactiveerd.

Wat betreft het draagcomfort zijn we dik tevreden. Met de juiste maat doppen en dankzij de gebruikte materialen en buigbare nekband heb je na verloop van tijd nauwelijks door dat je de Bullet Wirelless 2 draagt. Ook over het geluid, dat heel behoorlijk gebalanceerd is, zijn we best enthousiast. Iets meer aandacht voor het laag hadden we kunnen waarderen, maar dat ligt echt op de grens van persoonlijke voorkeur.

Wanneer we bellen met de set zijn we onder de indruk van de kwaliteit die deze headset weet te bieden. Buiten is elk windvlaagje weliswaar hoorbaar, maar niet zo hard dat je de andere kant niet meer kunt verstaan. Over opladen hoef je je bij de Bullets 2 geen zorgen te maken. In onze accutest houdt hij het ruim 17 uur vol, waarmee het bijna aan de door OnePlus beloofde 18 uur speeltijd komt. Dankzij de snellaadtechniek Warpcharge heb je volgens OnePlus na 10 minuten laden voor 10 uur aan speeltijd bijgetankt.