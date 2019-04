Dit zijn de beste compacte en lichte laptops van onder de 1000 euro van dit moment

Beste KoopWe zijn inmiddels aangekomen bij de laatste categorie in onze zoektocht naar de beste laptops van dit voorjaar: de dunne en lichte krachtpatsers tot de 1000 euro. Soms heb je nou eenmaal een laptop nodig die én veel kracht in huis heeft én compact genoeg is om gemakkelijk te vervoeren. Onze keuze viel op twee modellen...

Waarom halen we twee laptops aan in deze categorie? Dat komt doordat beide laptops interessant zijn en veel waar voor je geld bieden, maar ook erg verschillend zijn. De Huawei MateBook 13 heeft als een van de weinige laptops onder de duizend euro een beeldverhouding van 3:2 en de grotere verticale ruimte vinden we prettig werken.



Het 13 inch-scherm is bovendien van goede kwaliteit en heeft een prima helderheid, zo bleek toen we die laptop eerder in maart testten. De behuizing is compact, maar met 1305 gram relatief zwaar. Strikt genomen zoeken we dus iets lichters voor deze categorie. Daarnaast is de accuduur tijdens browsen met zeven en een half uur niet indrukwekkend.

Dat is precies waarin de ZenBook 13 wel uitblinkt, want die heeft een accuduur van elf uur tijdens browsen, bleek uit onze eerdere review. De Asus weegt bovendien 150 gram minder dan de Huawei en is voorzien van een processor met meer kernen, waardoor de laptop sneller is.



Bij de Huawei moet je het voor duizend euro met een mindere processor doen. Helaas valt het scherm van de ZenBook wat helderheid betreft tegen en dat vinden we geen onbelangrijk punt, want als je een laptop meeneemt en op verschillende plekken gebruikt, kan het voorkomen dat er veel omgevingslicht is en dan wil je het scherm nog wel kunnen lezen.

Prima laptops

Volledig scherm Zenbook 13 © Tweakers De Asus ZenBook en de Huawei MateBook zijn allebei prima laptops, die je voor ongeveer duizend euro op de kop kunt tikken. Het is niet makkelijk te zeggen welke van de twee de beste is, daarvoor hebben ze te veel verschillende plus- en minpunten. De MateBook heeft een streepje voor als het gaat om de helderheid van het scherm, de resolutie en de beeldverhouding, hoewel dat laatste ook weer een kwestie van smaak is. Wil je de laptop ook thuis gebruiken en heb je een 4k-scherm? Dan kun je dat wel op de MateBook aansluiten, maar niet op de ZenBook.

Behalve die aansluitmogelijkheid mist de ZenBook de maximale helderheid van de MateBook en dat is jammer, want op veel andere punten is de ZenBook juist ideaal voor onderweg. Het gewicht ligt bijvoorbeeld 150 gram lager dan bij de MateBook en de accuduur is een stuk langer.



Bovendien is niet alles aan het ZenBook-scherm slecht, want het contrast is hoog en tot slot krijg je voor hetzelfde geld als bij de MateBook een snellere processor. Voor ons wint de Asus dus nipt, maar zoals we eerder al opmerkten, zijn ze aan elkaar gewaagd en zal het van persoon tot persoon verschillen welke plus- en minpunten de doorslag geven.