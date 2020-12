Dit zijn de best bekeken youtubevideo’s van het jaar

Jochem Myjer heeft met ‘De Bonaire-meneer’ de meest bekeken youtubevideo van 2020 in Nederland op zijn naam staan. Hij staat daarmee op nummer 1 in de Top 10 Trending Video’s van 2020. NikkieTutorials, het account van visagiste Nikkie de Jager, staat op de tweede plek met haar ‘ I’m coming out ’ video. Op de derde plaats is doe-het-zelver Mr. Tfue geëindigd.

,,Wow, toch wel een hele eer hoor”, reageert Myjer op Instagram. ,,En dat op mijn leeftijd. De trending-menéééér... Superlief dat jullie het zo vaak bekeken hebben.” Het fragment ‘De Bonaire-meneer’ is afkomstig uit zijn theatershow Adem in, adem uit. Hierin vertelt hij een anekdote over zijn reis van Bonaire naar Curaçao die dankzij een ‘Bonaire-meneer’ vol verrassingen zat.

Lees verder onder de video.

In de video die hij bij het bericht op Instagram deelt, is te zien hoe Jochem met een schatkistje verrast wordt. ,,Het moet niet gekker worden, ik heb een schatkistje gekregen met een code”, vertelt hij wanneer hij de kist open maakt. Wanneer hem duidelijk wordt dat daarin een prijs zit voor de meest bekeken youtubevideo in Nederland reageert hij verbaasd. ,,Huh, nummer 1? Dat meen je niet!”

Lees verder onder de video.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

I’m coming out

De coming out-video van Nikkie de Jager stond niet alleen in Nederland hoog in de lijst, maar kreeg wereldwijd miljoenen kijkers. De video, waarin ze bekend maakte dat ze transgender is, staat ook in het Verenigd Koninkrijk, Australië, de VS en Canada in de top 10.



De wereldberoemde vlogster, die in 2008 begon met het delen van make-up tutorials, hield het jaren verborgen maar vond het begin dit jaar tijd om open kaart te spelen met de buitenwereld. Niet alleen omdat ze zich eindelijk vrij genoeg voelde om het haar fans te vertellen, maar ook omdat ze gechanteerd werd.

Nederlandse makers

Mr. Tfue staat met zijn doe-het-zelf-video over een ondergronds zwembad als enige internationale videomaker in de landelijke top 10. De lijst wordt aangevuld met onder meer twee video’s van vlogger Enzo Knol, ‘De Online Fabeltjesfuik’ van Zondag met Lubach en de The Voice of Holland-battle van Ayoub Maach en Kes.



In de Top 10 Trending Muziekvideo's staan Future en Drake met Life Is Good op de eerste plaats. Snelle volgt op de tweede plek met Smoorverliefd. Ali B, Poke en Judeska nemen de derde plaats in met Anderhalf. Content van Nederlandse makers werd in ons land massaal bekeken. Wel 85 procent van de video's in beide lijsten is van Nederlandse komaf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.