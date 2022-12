Dit weten we over de aankomende Samsung Galaxy S23

2022 is alweer bijna afgelopen. Januari 2023 ligt dus op de loer en dat betekent de onthulling van de volgende generatie Samsung Galaxy-telefoons. Toch zijn er al genoeg details gelekt over de nieuwe generatie van de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant.

Op het moment dat een nieuwe smartphone op de markt komt, liggen de plannen voor de generatie daarna al klaar. Tal van details voor de volgende smartphone van volgend jaar zijn dan ook al uitgelekt. Van wat er onder de kap zit tot wanneer de telefoon onthuld wordt: dit is wat we al weten over de Samsung Galaxy S23.

Aankondiging nieuwe Samsung Galaxy S23 in februari

Samsung heeft slim haar plekje in de eerste maanden van het jaar gekozen. Sinds de S9 kruipt de fabrikant steeds verder naar het begin van het jaar met haar nieuwste model - in 2021 zelfs al in week 2.



Voor 2022 koos het Zuid-Koreaanse bedrijf ervoor om terug te gaan naar begin februari. Die strategie wordt ook voor de S23-serie aangehouden. Het Koreaanse Sammobile meldt dat een groot evenement voor begin februari 2023 op de planning staat in San Francisco. Doorgaans onthult de fabrikant op woensdagen haar telefoons, dus verwacht wordt dat de S23-serie op 1 of 8 februari uit de doeken wordt gedaan.

Welke vernieuwingen zijn er doorgevoerd?

De achterzijde van de smartphone is vernieuwd. De camera’s zitten namelijk niet meer op een klein eilandje. Dit was bij de S21 en S22 wel het geval. In de linkerbovenhoek is de telefoon wat dikker om de camera’s goed te laten passen.



Dat zal bij de S23 niet meer het geval zijn, blijkt uit gelekte afbeeldingen van de smartphone. Hoewel de camera’s nog in de bovenhoek zitten, is het eiland compleet verdwenen. Een opvallende keuze is het zeker. Camera’s op een smartphone die een beetje uitsteken hebben niet een al te beste reputatie doordat de telefoon niet goed neergelegd kan worden en de lenzen nog wel eens blijven haken aan broekzakken.

Anderzijds lijkt de camera wel een enorme upgrade te krijgen. Tenminste, de Galaxy S23 Ultra krijgt volgens meerdere insiders een 200 megapixel camera. Hiermee zouden gebruikers veel vooruitgang boeken op het maken van kiekjes met veel details. De S22 Ultra heeft in vergelijking een 108 MP camera.

Wederom drie nieuwe modellen van Samsung

Dat de Samsung Galaxy S23 Ultra voorzien wordt van een verbeterde camera maakt al duidelijk dat er meerdere modellen in de maak zijn. Net als de vorige drie generaties kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant voor drie modellen van haar vlaggenschipsmartphone. Naast het basismodel en de Ultra (die wederom voorzien is van een S-Pen stylus) komt er ook nog een Galaxy S23 Plus-model.



Deze is qua prestaties vergelijkbaar met het basismodel, maar is een stukje groter. Vermoedelijk krijgt de S23 een 6,1 inch scherm, terwijl het Plus-model van een 6,6 inch scherm wordt voorzien. Ook zal de batterij wat groter zijn in het Plus-model doordat hier meer ruimte voor is.

Nieuwe snellere processor

Samsung gebruikt al jaren haar eigen Exynos-chips als krachtbron voor de telefoon. In Nederland is dat echter niet langer het geval. Daar wordt de chip voor de 2023-smartphone ook voor een Snapdragon-processor vervangen. Dat heeft Qualcomm-topman Akash Palkhiwala laten weten tijdens een investeerdersbijeenkomst.



Voor Nederlanders is dat goed nieuws. De Snapdragon-processor is namelijk met reden geroemd in de smartphonewereld. Deze chip is een stuk sneller en zuiniger dan de Exynos-chips van Samsung zelf. De S22 beschikt in Nederland nog wel over de Exynos-chips en is daardoor trager dan de Amerikaanse versie van de Galaxy S22.

Prijs van de S23 nog onbekend

Natuurlijk is er nog de vraag hoeveel de smartphone moet gaan kosten. Dat is nog onduidelijk. De officiële prijs zal tot het evenement dat vermoedelijk begin februari plaatsvindt nog niet onthuld worden. Wie wacht op de nieuwe telefoons zal dus nog even geduld moeten hebben tot Samsung zelf haar line-up uit de doeken doet.



