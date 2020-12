Dit verwachten we van smartphones in 2021

December is traditioneel een maand waarin we vooruitblikken op het komende jaar. Ook in de wereld van de smartphones zullen volgend jaar een aantal interessante verschuivingen plaatsvinden. Wat worden de belangrijkste trends van 2021?

AR-toepassingen

De nieuwe iPhone 12 Pro (1157,97 euro) bevat een LiDAR-scanner. Daarmee is je smartphone beter in staat om de diepte van een ruimte in te schatten. Door een kamer te filmen ‘ziet’ je smartphone wat waar staat. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden voor augmented reality-applicaties. Concreet: de Pikachu die je wil vangen in Pokémon Go zal in de toekomst niet langer dóór, maar rond jouw tafel lopen. Er zijn nog andere troeven: door het betere dieptezicht worden je foto’s ook een stuk scherper.



Volledig scherm Apple-ceo Tim Cook toont de nieuwe iPhone 12 Pro bij de voorstelling in oktober. © AFP

Snellere chips en processors

Ooit leken processors een ietwat nerdy bijzaak bij de aankondiging van een nieuwe smartphone, maar dat is al een paar jaar niet meer het geval. De A12-chip is een van de belangrijkste redenen om een iPhone SE (434 euro) te kopen. De krachtige Snapdragon 888 zal volgend jaar in heel wat Android-topmodellen zitten. Die laatste zet onder andere in op de verwerking van AI en zal zuiniger met energie omspringen dan zijn voorgangers.



Flip-phones

De opvouwbare telefoons waren tien jaar van de radar verdwenen, maar lijken aan een bescheiden comeback bezig te zijn. Denk aan de Motorola Razr 5G (1394 euro) of de Huawei Mate X. Het is nog te vroeg om definitief te beslissen of het zomaar een gimmick is, want ook in 2021 mogen we enkele vouwbare smartphones verwachten. Tot nu toe waren die toestellen vaak peperduur: de Samsung Galaxy Fold kost bijvoorbeeld meer dan 2000 euro! Datzelfde Samsung zou volgens insiders wel met een betaalbare versie komen. En het kan nog gekker want zowel Samsung als LG zouden in 2021 of 2022 met een oprolbare smartphone komen.



Volledig scherm Motorola Razr 5G. © Motorola

Smartphones om te gamen

De toekomst van de gamewereld zit - net als die van de televisie en muziek - voor een deel in streaming. Dat merk je aan een platform als Google Stadia, waarmee je games speelt waar jij wilt. Op je televisie, laptop, tablet of… op je smartphone. Tot nu toe waren het vooral nichespelers als Asus die op die markt inzetten, met toestellen die een hoge refresh rate (of vernieuwingsfrequentie: het aantal keer per seconde dat weergevende hardware al zijn pixels kan verversen en dus vloeiender wordt) en lange batterijduur hebben. De komende maanden en jaren zullen ongetwijfeld steeds meer spelers die markt aanboren.

