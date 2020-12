Dit is waarom een draadloze oplader een goede aankoop is

Voor veel mensen is het een vast ritueel: voor het slapen je smartphone even via een draad met het stopcontact verbinden. Echt nodig is dat niet meer, want steeds meer toestellen kan je tegenwoordig draadloos opladen.

Al in 2012 verscheen met de Nokia 920 een van de eerste populaire smartphones die draadloos oplaadbaar was. Door het toestel op een speciaal daarvoor ontwikkelde houder te leggen kon je het bijna even snel opladen als via een kabel. Daarvoor maakte het gebruik van Qi (spreek uit: tsji), de interface standaard die intussen door zowat iedere speler gebruikt wordt.

De houders van weleer bestaan nog steeds en kunnen gebruikt worden als laadstation voor op je bureau, in de auto of op het nachtkastje. Sommige opladers hebben plek voor meerdere toestellen tegelijkertijd, zoals smartwatches of oordopjes. Maar daar blijft het niet bij. Ikea heeft bijvoorbeeld speciale bureaulampen, die je smartphone draadloos kunnen opladen wanneer je het toestel erop legt. Starbucks heeft dan weer tafels die je batterij vullen terwijl jij van je koffie slurpt.

Als je de nodige infrastructuur hebt - een draadloze lader met andere woorden - gaat het allemaal vlot. Omdat het de bedoeling is dat je je laadstation op één vaste plek laat liggen, hoef je minder te zoeken naar laadkabels. Een tweede punt dat belangrijk is, is dat de contactjes van de connector in de lader niet meer kunnen verslijten, en laat dat nu net een van de belangrijkste redenen zijn waarom mensen hun smartphone vroegtijdig vervangen.

Er zijn natuurlijk ook nadelen aan verbonden. Zo gaat draadloos opladen nog altijd trager dan bekabeld opladen. Groter pijnpunt: wanneer je toestel op een laadstation ligt kan je het niet gebruiken.

Inmiddels kunnen de meeste high-end toestellen draadloos opladen en zijn er ook verschillende smartphones uit het middensegment die de functie aanbieden. Met deze drie uitstekende toestellen is het alvast mogelijk.

iPhone SE (vanaf 399 euro)

Volledig scherm iPhone SE. © Apple

Al een paar jaar kunnen zowat alle nieuwe iPhones ook draadloos opladen. Niet alleen de allerduurste modellen, maar ook de betaalbare iPhone SE. Op haar officiële website verkoopt Apple verschillende MagSafe-opladers. Hoewel ze officieel alleen geschikt zijn voor de iPhone 12 (Pro), laden ze onder andere ook je iPhone SE op.

Samsung Galaxy S20 (vanaf 666 euro)

Volledig scherm Samsung Galaxy S20. © Samsung

Je telefoon draadloos opladen is een ding, maar Samsung gaat nog een stap verder. Met ‘Wireless PowerShare’ kan je je Samsung Galaxy S20 namelijk gebruiken om andere toestellen draadloos op te laden. De smartphone van je vriend, bijvoorbeeld, of je smartwatch en draadloze oordopjes. Je kan deze technologie ook gebruiken om een ander toestel op je smartphone te leggen terwijl die bekabeld opgeladen wordt, zodat beide batterijen tegelijkertijd vullen.

OnePlus 8 Pro (vanaf 699 euro)

Volledig scherm OnePlus 8 Pro. © OnePlus

OnePlus zet in op snelheid en lanceerde daarom de OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger. Wanneer je je smartphone in deze houder plaatst, laadt hij in slechts 29 minuten van 0 naar 50 procent. Een ideaal accessoire om op je bureau te zetten, zodat je je smartphone kan laten rusten terwijl jij naarstig aan het werk bent.

