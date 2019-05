Dit is de eerste tablet met Chrome OS, maar is ‘ie ook goed?

ReviewDe Acer Chromebook Tab 10 is de eerste tablet op de markt die draait op het besturingssysteem van Google: Chrome OS. Een mooie gelegenheid voor Hardware.info om deze tablet eens onder de loep te nemen. Is de Chromebook Tab 10 opgewassen tegen al het geweld van Apple en Samsung?

Chrome OS is al langere tijd succesvol op laptops en convertibles, maar tot nu toe verschenen er geen tablets met Google’s lichte besturingssysteem. De recent geïntroduceerde Acer Chromebook Tab 10 brengt daarin verandering. De eerste Chrome OS tablet biedt een iPad-achtig schermformaat alsmede een lage introductieprijs. Hoe bevalt Chrome O op tabletformaat - en is de Chromebook Tab 10 een goede tablet?

Uiterlijk

De Acer Chromebook Tab 10 is niet alleen dikker dan de meeste tablets, ook het gewicht is aan de hoge kant. Vergelijkbare tablets, zoals de iPad van vorig jaar, zijn allemaal zo’n 100 gram lichter. Een duidelijke verklaring lijkt er niet te zijn. De tablet is namelijk van lichtgewicht kunststof en heeft geen grote batterij. Door het gewicht en zijn afmetingen is de Chromebook Tab 10 niet geschikt voor (langer) éénhandig gebruik. Dat is gelukkig ook niet altijd nodig, want de tablet beschikt ook over een geïntegreerde styluspen.

De achterkant van de Acer-tablet heeft een ribbelpatroon dat redelijk wat grip biedt. Houd er wel rekening mee dat deze afwerking een snerpende pieptoon produceert als je er met je nagels overheen krast. Op de linkerbovenhoek zit een camera. De onderkant van de tablet huisvest een grote sticker, drie luidsprekers en een usb-c-aansluiting. Ook bevat de Chromebook Tab 10 een audiojack voor je koptelefoon. Deze ingang ontbreekt op de nieuwere Apple en Samsung tablets.

Accu en prestaties

De tablet is uitgerust met een relatief kleine, niet-verwisselbare batterij. De iPad (2018) en vergelijkbare Samsung-tablets hebben grotere accu’s. Chromebook-‘laptops‘, voorzien van iets grotere displays, zijn ook voorzien van grotere accu’s. In onze test scoort de Chromebook Tab 10 gemiddeld. Een aantal Android-tablets, zoals de Samsung Galaxy Tab A, presteren significant beter.

Bij de Acer Chromebook Tab 10 krijg je een usb-c-oplader die anders is dan je misschien denkt. Want waar de meeste tablets geleverd worden met een losse usb-kabel en een compacte stekker, komt de Acer-tablet met een ac-oplader die ook van een moderne laptop had kunnen zijn. De lader pompt maximaal 45W, wat veel hoger is de opladers van Android-tablets en iPads. De accu – die zoals eerder gezegd relatief klein is – laadt dan ook vlot op.

Qua prestaties legt de Chromebook Tab 10 het af tegenover traditionele (duurdere) Chromebooks, maar presteert beter dan een aantal Android-tablets. Toch houdt het niet over. De Chromebook Tab 10 is aan de langzame kant en dat merk je niet alleen bij het opstareten van apps. Ook het wisselen tussen apps, het openen van het instellingen-menu en het simpelweg vegen over het startscherm gaan gepaard met vertragingen. Een vergelijkbaar geprijsde Android-tablet is ook geen snelheidsmonster, maar naar ons idee heeft de Chromebook Tab 10 het zwaarder. Aan de software zou het niet moeten liggen: Chrome OS is lichter dan Android.

Conclusie

De Acer Chromebook Tab 10 is de eerste tablet met Chrome OS, dat voorheen voorbehouden was aan laptops en mini-pc’s. Onze tests en praktijkervaringen wijzen uit dat deze eerste poging niet met vlag en wimpel slaagt. De Chromebook Tab 10 is bovengemiddeld groot en zwaar, de camera’s zijn slecht en de accuduur is niet bijzonder. De geïntegreerde styluspen is een leuke, onderscheidende extra - die niet helemaal lekker uit de verf komt. Bovendien is de tablet traag en dat merk je voortdurend. De Chrome OS-software heeft als voordelen dat je profiteert van de volledige Chrome-browser en de Google Play Store en jarenlang updates. Het besturingssysteem kent echter ook wat onvolkomenheden en opmerkelijke zaken die Google kan (en hopelijk gaat) verbeteren.