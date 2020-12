Dit is de beste laptop tot 700 euro

Beste KoopElke twee maanden gaan we in samenwerking met techsite Tweakers op zoek naar de beste laptops in drie verschillende prijssegmenten. Dat bleek niet zo’n gemakkelijke klus, want de aanbiedingen van Black Friday en Cyber Monday zijn echt nét achter de rug. Als het goed is, zijn de prijzen van de laptops in deze guide na Black Friday niet veranderd en zijn de laptops bovendien goed verkrijgbaar. In deze aflevering: de beste laptop tot 700 euro.

In de categorie basislaptop gaan we op zoek naar een laptop die maximaal 700 euro mag kosten. Dat is 200 euro meer dan de budgetlaptop van afgelopen week en voor dat geld willen we dus ook significant meer laptop zien.

Een moderne processor is het minimum en het liefst willen we er een aparte grafische kaart bij, hoewel het budget dat niet altijd toelaat en dat ook deze keer niet gelukt is. Verder zien we natuurlijk graag een ips-scherm (wat mooiere en nauwkeurige kleuren weergeeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tn-scherm) met op zijn minst een full HD-resolutie en een supersnelle ssd, maar intussen is dat in deze prijscategorie vrijwel standaard.

Volledig scherm Asus VivoBook s15 © Tweakers We kiezen deze keer voor de ASUS VivoBook S15. De Vivobook is voorzien van een full-hd scherm, 8GB werkgeheugen en een snelle schijf, een ssd van 512GB. Daarnaast is de ASUS voorzien van een vingerafdruklezer.

Behuizing

De behuizing van de ASUS Vivobook S15 is gedeeltelijk van metaal gemaakt en dan hebben we het over het gedeelte rondom toetsenbord en touchpad, en over de onderkant. Dat metaal ziet er vrij ‘luxe’ uit, dankzij het glimmende randje. Daarnaast is het redelijk stevig. In het midden kunnen we de behuizing echter wel behoorlijk indrukken, zo’n beetje ter hoogte van de F9-toets.

Dat zal in de praktijk niet vaak gebeuren en we kunnen het moeilijk als een minpunt bestempelen, maar de laptop had op dit punt net wat degelijker aan kunnen voelen. De behuizing rondom het scherm is van plastic gemaakt en voelt ook redelijk stevig aan. Het scherm kan een beetje torderen als je de laptop aan de hoeken beetpakt, maar we hebben erger gezien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De aansluitingen van de laptop zitten aan beide zijkanten en daar zitten wat praktische en onpraktische zaken aan. Om te beginnen is de rechterkant voorzien van twee USB-aansluitingen, maar die werken beide op 2.0-snelheid en zijn dus niet geschikt voor bijvoorbeeld externe harde schijven of snelle USB-sticks.

De linkerkant voorziet in een HDMI 2.0-aansluiting en dat is fijn, want op die manier kun je een 4k-scherm aansturen.

Volledig scherm Asus VivoBook s15 © Tweakers ASUS heeft het toetsenbord van de Vivobook opgeleukt met een entertoets met een geel randje en daarnaast heeft het toetsenbord achtergrondverlichting die gebruikmaakt van gewone witte leds. De touchpad is van glas gemaakt en dat komen we in deze prijscategorie niet vaak tegen. Verder is er een vingerafdrukscanner in verwerkt. De locatie daarvan, in de touchpad, vinden we niet de handigste, maar vingerafdrukscanners zijn in deze prijsklasse niet standaard dus het is mooi dat ASUS die heeft toegevoegd.

Conclusie

In een laptop van 700 euro zoeken we een goede balans tussen snelheid en kwaliteit. Dat hebben we gevonden bij de Vivobook door de snelle en moderne processor.

De Vivobook heeft verder een gedeeltelijk metalen behuizing die er mooi uitziet, maar voor je gevoel nog iets steviger kon. De aansluitingen zijn niet bijzonder praktisch, want USB 2.0 is intussen toch echt uit de tijd. Wel handig is de mogelijkheid om een tweede ssd bij te plaatsen, mocht de opslag vol zitten.

De laptop is voorzien van een vingerafdrukscanner en dat is een groot pluspunt, want op die manier kun je snel inloggen. De accuduur is ook verrassend lang en samen met de vlotte processor maakt dat de ASUS de beste middenklasse laptop van deze maand.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.