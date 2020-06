Dit is de beste draagbare laptop voor 1000 euro

Beste KoopElke twee maanden kijkt techsite Tweakers naar de beste laptop in drie verschillende categorieën. We zijn inmiddels aangekomen bij de laatste categorie in onze zoektocht naar de beste laptops van dit voorjaar: de dunne en lichte krachtpatsers tot 1000 euro. Soms heb je nou eenmaal een laptop nodig die én veel kracht in huis heeft én compact genoeg is om makkelijk te vervoeren.

De thin&light is een dunne en lichte laptop die wat ons betreft maximaal 1000 euro mag kosten. Voor dat bedrag verwachten we wel een snelle processor, een goed scherm en een goede accuduur. De laptop moet ook licht zijn, dus we beperken ons in de zoektocht tot de maten tot 14 inch.

Tijdens die zoektocht kwamen we uit op een laptop die we onlangs hebben gereviewd: de Acer Swift 3 SF313. De SF313 is al voor 900 euro te krijgen en voorzien van een snelle processor, 8GB geheugen en een supersnelle ssd van 1TB. Hij weegt maar 1,2 kilogram en valt bovendien op door een schermverhouding van 3:2, wat wij erg prettig vinden werken.

Tegenvallers

Die behuizing is van een legering met aluminium en magnesium gemaakt, en dat klinkt heel stevig, maar dat vonden we eigenlijk tegenvallen. Het voelt aan als dun plastic en is vooral bij het scherm gemakkelijk heen en weer te buigen. Licht is het wel, want de laptop weegt slechts 1,2 kilogram.

De behuizing is verder voorzien van een vingerafdrukscanner, wat heel praktisch is voor snel inloggen. Minder praktisch zijn de rechter-usb-aansluiting, die nog op 2.0-snelheid werkt, en de afwezigheid van een kaartlezer. Aan de linkerkant zit wel weer een usb-c-aansluiting met Thunderbolt 3-ondersteuning, en gelukkig ook nog een gewone usb-3.0-aansluiting en hdmi.

Volledig scherm En ja, we hebben 'm voor de volledigheid ook uit elkaar gehaald. © Tweakers

Het toetsenbord bestaat uit vlakke toetsen die een wat slappe feedback geven, zeker als je een stevige aanslag hebt. De hoeveelheid travel (de afstand die een toets moet afleggen bij iedere aanslag) is precies zoals je bij een compacte laptop verwacht: niet geweldig, maar er zijn laptops die nog veel minder travel hebben.

Accuduur

Een ander mogelijk punt van irritatie is de witte toetsenbordverlichting op de zilveren toetsen. Als de verlichting aanstaat en er genoeg omgevingslicht is, hebben de letters en de toetsen ongeveer dezelfde kleur en kun je het opschrift van de toetsen door het gebrek aan contrast dus niet lezen. Zet je de toetsenbordverlichting uit, dan is je probleem opgelost. Over de touchpad hebben we geen klachten. Er is lekker veel plek voor ingeruimd en hij registreert alle tik-, druk- en veegbewegingen zonder problemen.

Het sterke punt van de SF313 is de accuduur, want die komt uit op twaalf uur tijdens browsen. Tijdens het kijken naar video is dat zelfs zeventien uur. Beide taken vergen weinig van de hardware en dat verklaart dan ook de lange accuduur. Bij zware belasting blijft daar nog een uur of vier van over. Dat is overigens niet ongebruikelijk bij dit soort laptops.

Conclusie

De Swift 313 blinkt niet uit in snelheid onder langdurige belasting, zo blijkt uit onze tests en ook ontbreken er wat zaken zoals een kaartlezer en een snelle usb-poort aan de rechterkant. Toch is het de Best Buy geworden en dat komt door het prima scherm, met een prettige 3:2-verhouding en een hoge helderheid.